HOROSCOP AUGUST. Leii au nevoie de detașare, schimbări mari pentru Balanțe

HOROSCOP AUGUST. Luna august a sosit si anunta o luna uimitoare din perspectiva astrologica. Dupa o luna iulie extrem de dificila pentru multa lume, august va fi perceputa ca o portie proaspata si vitala de aer proaspat vindecator. Daca in iulie am avut cu totii de-a face cu eclipsele plus unele opozitii dificile de pe axa Rac-Capricorn, luna august nu are nimic din toate acestea. In afara de doua cuadraturi ale lui Uranus si doua Luni noi si una plina, luna august nu aduce aspecte provocatoare, ci din contra, oportunitati si sanse nesperate.

HOROSCOP AUGUST. In prima parte a lunii, sa luam cu totii o binemeritata pauza de la stres si sa ne bucuram de viata si iubirea fierbinte. Din pricina energiei stralucitoare si benefice data de Soarele in Leu si de Jupiter, acest timp din august este cea mai buna perioada din an in care sa ne distram si sa savuram viata asa cum este ea. In a doua parte a lunii, energia se schimba incet incet din cea a Leului spre cea a Fecioarei (Soarele, Marte, Venus, Mercur vor intra in Fecioara) si ne vom transforma intr-o masina de productivitate. In august, ai dorinte mari, joci tare, muncesti tare dar ai si rezultate pe masura. Si cel mai bine este ca aceasta munca se va simti cu placere. Da, este posibil asa ceva in august !

HOROSCOP AUGUST. Principalele evenimente astrale ale lunii august 2019 sunt :

HOROSCOP AUGUST. 1 august – Mercur iese din retrograd. Da, august incepe bine si in forta, scapam de al doilea retrograd al lui Mercur care isi continua mersul direct prin Rac. Acest retrograd a fost mai dificil decat de obicei pentru ca Mercur (comunicare, gandire) a fost inflamat de conjunctia prelungita cu Marte (vointa, ambitie, furie) care a adus resentimente si anumite certuri, plus ca ne-a fost mai greu sa punem in cuvinte (Mercur) ce doream (Marte). De acum, viata va fi din ce in ce mai buna din acest punct de vedere.

HOROSCOP AUGUST. 1 august – Luna Noua in Leu. Este o Luna Noua foarte optimista, creativa si inaltatoare, gratie aspectelor sale cu Venus, Uranus si Jupiter. Cand avem Luna Noua, trimitem in Univers foarte clar ce ne dorim nou si ne formulam dorintele ca atare (“imi doresc aceasta noua experienta in viata mea” in loc sa ne concentram pe ce nu mai vrem “vreau sa iasa cutare situatie din viata mea” – care e valabil la Luna plina). Vom simti ca totul este posibil incepand de acum iar schimbarea dorita va fi facuta cu gratie si fara prea mare rezistenta. Dorinta de a creste e mai mare decat frica de schimbare.

HOROSCOP AUGUST. 7-8 august – Soarele si Venus sunt in trigon cu Jupiter.

Soarele si Venus sunt foarte aproape si in Leu iar acest aspect cu Jupiter este unul foarte vibrant si entuziast ce va aduce multe beneficii multora. Sa profiti si tu de el si sa iesi din casa !

HOROSCOP AUGUST. 11 august – Mercur revine in Leu. Mercur a stat mult in Rac, si direct si retrograd, iar combinatia dintre o zodie de emotii cu o planeta cu energie mentala si pragmatica a dus la a gasi motivul pentru care simtim ceea ce simtim, iar asta nu e ceva usor, dar am invatat sa fim mai toleranti cu obiectivi cu emotiile noastre. Acum Mercur in Leu ne sustine sa ne exprimam cu scopul de a ne promova si afisa stralucirea si valoarea.

HOROSCOP AUGUST. 12 august – Jupiter iese din retrograd si Uranus intra in retrograd.

Cand o planeta cu miscare lenta isi schimba directia, ceva in viata noastra se schimba la randul sau. Pe 12 august, nu avem una ci doua asemenea miscari planetare : Jupiter revine direct in Sagetator si Uranus intra in retrograd in Taur. Te poti astepta la o subita rasucire de destin, ceva neasteptat (Uranus) si benefic (Jupiter) iti poate aparea in cale, ceva in ce credeai ca e real descoperi ca nu e chiar asa. Cand o usa se inchide, alta se deschide. Asteapta-te cu bucurie ce usi iti va deschide Jupiter direct, planeta norocului si abundentei !

HOROSCOP AUGUST. 15 august – Luna plina in Varsator. Soarele in Leu este in opozitie cu Luna in Varsator si asa apare Luna plina. Daca Leul este inima, Varsatorul este mintea futurista, avangardista, neconventionala. Este o zi plina de surprize si de comportament neasteptat, asteapta-te la ceva cu totul special ce tine de valorile tale de viata.

HOROSCOP AUGUST. 18-23 august – Marte, Venus si Soarele intra in Fecioara.

HOROSCOP AUGUST.Pe 18 august, Marte planeta actiunii intra in Fecioara, apoi pe 21 august Venus, planeta relatiilor si banilor intra in Fecioara, apoi pe 23 august Soarele intra in Fecioara. Schimbarea de energie va fi palpabila si reala. Daca Leul ne-a aprins focul inimii, acum suntem gata sa facem ceva in aceasta privinta. Si nu e zodie mai buna ca Fecioara sa ne ajuta sa transformam acest foc creativ in ceva de valoare, in ceva din care toti sa beneficiem.

HOROSCOP AUGUST. 29 august – Si Mercur intra in Fecioara. Iata a 4 a planeta ce isi aliniaza energia cu a gazdei sale Fecioara. Nu doar ca vei vedea lumea ca o Fecioara (Soarele), vei actiona ca o Fecioara (Marte) si te vei simti ca o Fecioara (Venus) …acum vei si gandi si vorbi ca o Fecioara ! Asta este ceva excelent pentru ca nu exista un alt loc in care Mercur sa se simta asa de bine precum in Fecioara pe care o conduce. Indiferent ce zodie esti, Mercur in Fecioara iti va aduce un mare beneficiu intelectual.

HOROSCOP AUGUST. 30 august – Luna Noua in Fecioara.

Luna august aduce, iata, doua Luni Noi, una care a deschis luna si cea de-a doua care o inchide. Avem acum 5 planete personale in Fecioara, ceea ce este destul de neobisnuit ! Este vorba de o Luna Noua fantastica ce ne ajuta sa manifestam ceva special in viata. Numai o Fecioara si o Luna Noua pot avea o asemenea forta, indiferent ce am visa sau vorbi.

HOROSCOP AUGUST. Iata mesajul lunii AUGUST 2019 pentru fiecare zodie :

HOROSCOP AUGUST. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Draga Berbec, aceasta luna iti da o dispozitie mai usoara impreuna cu o stare de autonomie si un final al unor situatii din trecut care nu duceau oricum niciunde. Asta iti va avansa bine planurile dar va fi nevoie sa manifesti o anumita abtinere si prudenta ca sa nu depasesti anumite limite si sa intri in miscari nesabuite si exagerat de entuziaste. Totusi, din nou vei avea dinamismul necesar si energia de a-ti promova planurile, asa cum este specific un Berbec.

Aceasta stare te va face creativ si dispus sa incepi multe lucruri noi. Fii atent pe la mijlocul lunii, cere ajutorul oamenilor in care ai incredere, altfel sunt sanse ca eforturile tale sa se risipeasca in van. Simti ca ai nevoie sa iti schimbi aspecte din viata, in special in zona relatiilor personale. Aceasta intentie iti va scoate in cale multe cunostinte noi dar va schimba si esenta anumitor relatii importante din viata ta prezenta.

HOROSCOP AUGUST. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Draga Taur, luna august va fi o luna buna pentru tine. A sosit vremea sa fii mai activ ca sa faci cat de mult poti cu puterile tale interioare fara sa te mai indoiesti de ele. Starea de spirit in fiecare domeniu important al vietii tale va fi pozitiva si asta te va ajuta sa depasesti obstacolele inerente ce mai apar pe drumul vietii si sa eviti capcane ce te pot tine pe loc. Ceea ce ai nevoie acum este sa iti folosesti energia fara intarziere ca sa iti promovezi planurile personale mai mult decat ai facut-o pana acum.

Ideile si planurile care existau doar in imaginatia ta vor incepe acum sa fie capete forme reale. In viata personala, nu ii lasa pe altii sa profite de toleranta ta si pune punct unor situatii dificile. Vorbeste cu cei pe care ii iubesti cu sinceritate si claritate ori de cate ori te afli in conflicte sufletesti ; ei te vor intelege si isi vor ajusta comportamentul in consecinta.

