HOROSCOP bani 2019. Cum influențează planetele finanțele și bunăstarea. Ce zodii au noroc la bani

Horoscop BANI 2019. Viata este despre confort, despre satisfactii, despre bucurie. Iar banii sunt importanti pentru a atinge aceste capitol. Anul 2019 aduce modificari importante la acest capitol. Afla cum influenteaza planetele finantele si bunastarea pentru fiecare zodie in parte.

Horoscop BANI 2019. BERBEC

Vesti bune pentru Berbeci, in 2019. Se preconizeaza dezvoltari si stabilitate la capitolul bani. Chiar din primele patru luni ale anului, vor aparea cateva modificari care sa contribuie la imbunatatirea veniturilor si vei putea sa-ti faci planuri serioase in ceea ce priveste banii. Cum banii vor veni si din alte surse decat cele pe care le ai deja, exista si o atentionare speciala. NU incerca scurtaturile si evita speculatiile. Te pot duce intr-o directive gresita. Analizeaza atent fiecare oportunitate si actioneaza cu precautie. Mai ales in perioada aprilie-august.

RECOMANDARE SPECIALA: Nu depasi bugetul!

In perioada august-decembrie, astrologii recomanda stabilirea unui buget pe care sa il ai tot timpul in vedere atunci cand planifici vreo cheltuiala. Altfel nu vei putea stabili un echilibru intre venituri si cheltuieli si te poti destabiliza din punct de vedere financiar. Pune bani deoparte, caci, spre sfarsitul anului, se preconizeaza cateva cheltuieli neasteptate si este posibil sa ai nevoie de o rezerva.

EVITA Cheltuielile inutile!

Pe tot parcursul anului este recomandat sa nu faci cheltuieli inutile. Anul acesta ai de invatat lectia achizitionzarii obiectelor de care chiar ai nevoie. Alege intelept pe ce iti cheltui banii si vei putea acumula capital pentru a pune pe picioare un proiect care sa-ti aduca venituri suplimentare.

Horoscop BANI 2019. TAUR

Un an excelent pentru Tauri la capitolul bani, fara fluctuatii majore. Va fi, totusi, un an de stagnare, de consolidare. Nu se va pune problema nici de castiguri spectaculoase, neprevazute, dar nici de cheltuieli majore, neincluse in plan. Daca nu faci asta deja, incearca un buget care sa-ti permita economisirea unei anumite sume de bani. Aceasta iti va permite sa incepi in viitor un proiect important. Evita, insa, investitiile riscante!

RECOMANDARE SPECIALA: Economiseste

Cuvantul-cheie al anului 2019 este economisirea. Ia in calcul achitarea unor datorii din trecut si adapteaza-te astfel incat sa poti strange lunar o suma de bani. Viitorul suna stralucitor si sigur din punct de vedere financiar, iar aceasta sum ate poate ajuta sa iti cresti nivelul de confort.

EVENIMENT important!

Se anunta un eveniment important in viata ta, dupa luna aprilie. Bugeteaza-ti cu atentie banii, pentru a nu fi pus atunci in incurcatura. De asemenea, spre finalul anului iti poti ajuta cu bani rude sau prieteni aflate in nevoie. Atentie, insa, sa nu dai mai mult decat iti poti permite. Nu actiona impulsive, pentru ca te poti destabiliza. Evita investitiile riscante!

Horoscop BANI 2019. GEMENI

Semne bune anul are pentru Gemeni. Se anunta o imbunatatire in ceea ce priveste veniturile, iar situatia se va mentine pe tot parcursul anului. Apar surse noi de venituri, chiar daca acest lucru inseamna mai multa munca pentru tine. Da ce e mai bun din tine si rezultatele nu vor intarzia sa apara. Intregul an 2019 inseamna pentru tine abundenta si prosperitate.

RECOMANDARE SPECIALA: Economiseste si investeste

Atentie la concurenta. Rivalii se pot simti gelosi pe succesul si dezvoltarea ta. Nu dezvalui nimanui planurile tale. Primele sase luni ale anului anunta castiguri frumoase. Ceea ce te va elibera de stres si anxietate. Chiar daca in urmatoarea jumatatea a anului pot aparea cateva obstacole, te vor salva veniturile din prima parte. Poti castiga bani frumosi di investitii in imobiliare si investitii pe termen lung. Economiile si investitiile sunt cuvintele-cheie ale anului 2019. Nu lua totul de-a gata. Analizeaza cu atentie fiecare miscare pe care o faci.

Zeita Fortuna iti surade

Cand ai multi bani in buzunar, ai tendinta sa-i cheltui pe lucruri inutile. Desi nu este indicat sa nu te rasfeti deloc, este recomandat sa fii atent pe ce dai banii. Zeita Fortuta iti surade si vei castiga bani, dar este mai bine sa-i pui la ciorap decat sa-i irosesti pe mofturi.

