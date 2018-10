HOROSCOP BANI 8-14 octombrie 2018. Taurii au parte de oportunități, Gemenii fac bani cu ușurință

HOROSCOP. Saptamana incepe sub efectul lui Venus retrograd in Scorpion. Venus retrograd ne da o noua sansa, revizuim, refacem, reanalizam, ne razgandim, rescriem vechi credinte cu unele noi si conectate la iubire, nu la frica. Venus retrograd este despre tot ce incepe cu “re-…” in relatii. Re-trograd, re-latii, re-vizuiri, re-veniri, re-descoperiri.

HOROSCOP. Afla cum influenteaza noile pozitii astrale capitolul BANI din viata ta pentru saptamana 8-14 octombrie 2018.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O saptamana aglomerata, cu multe sarcini. Din fericire, te intelegi foarte bine cu partenerii sau cu colegii de munca, iar treaba merge ca pe roate. Nu vor intarzia nici rezultatele banesti. Astrele par a fi favorabile unor castiguri suplimentare.

HOROSCOP. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Esti conectat la ceilalti si relatiile de munca sunt armonioase. Nici banii nu se lasa prea mult asteptati in aceasta saptamana. Universul iti aduce mai multe oportunitati. Fii deschis pentru a le observa si pentru a profita de ocazie. Nu este exclusa o schimbare a domeniului de activitate.

HOROSCOP. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Saptamana aceasta poti face bani cu usurinta. Pune-ti in valoare capacitatea de a comunica si de a-i inspira pe ceilalti. Nu este exclus sa reiei o activitate inceputa acum multi ani, dar pe care ai lasat-o balta din diverse motive.

