HOROSCOP BANI. Cum arată săptămâna 23-29 iulie 2018 din punct de vedere financiar. Gemenii au noi oportunități de a face bani

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP BANI. Horoscop saptamanal BANI. Iata horoscopul saptamanal bani pentru perioada 23-29 iulie 2018. O saptamana bogata in evenimente astrale care isi vor pune amprenta pe situatia financiara a zodiilor. Soarele intra in Leu din 23 iulie, Mercur isi incepe miscarea retrograda pana in 19 august. Vineri, 27 iulie, are loc unul din cele mai asteptate evenimente astrale ale secolului: Luna plina sangerie in Varsator. Evenimentul devine totodata cea mai lunga eclipsa de Luna a secolului, cu o durata de 103 minute!

HOROSCOP BANI. Mesajul pentru aceasta saptamana este: Ce trebuie sa se intample se va intampla.

HOROSCOP BANI. Atat Varsatorul cat si Leul au de-a face cu egoul si cu rolul pe care il joci in lume: traiesti din inima, esti sincer cu tine chiar daca asta inseamna sa fii un lup singuratic (Leu) sau iti folosesti darurile ca sa sustii un obiectiv mai mare (Varsator)?

Iata cum te vor influenta aceste evenimente astrale din punct de vedere financiar, in saptamana 23-29 iulie 2018.

HOROSCOP BANI. In fiecare luni, va asteptam pentru horoscopul saptamanal BANI pe Sfatulparintilor.ro.

HOROSCOP BANI. BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

O saptamana grea. Dar, totusi, simti ca esti ghidat intr-o directie care, spre finalul saptamanii, isi va arata efectele. Ti se cere sa iti faci cunostinte noi, sa iti gasesti mentori noi. Si, usor-usor, vor incepe sa vina si banii. Ghidarea este de bun augur din punct de vedere financiar pentru tine.

HOROSCOP BANI. TAUR (21 aprilie – 21 mai)

O saptamana plina de confuzie si multe aspecte tensionate. Acorda o mai mare atentie sarcinilor de serviciu si actioneaza cu precautie in ceea ce-i priveste pe colegi. O inscriere la niste cursuri ar putea fi de bun augur in ceea ce priveste banii pe care ii vei primi ulterior.



HOROSCOP BANI. GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Apar cateva oportunitati noi de a face bani. Poate o avansare sau poate ti se propune un alt loc de munca. Desi poti fi speriat de noile responsabilitati, mergi inainte cu incredere. Poti sa faci fata noilor provocari.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.