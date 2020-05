Horoscop bani și succes pentru săptămâna în curs. Taurii sunt prudenți, Balanțele se îndreaptă spre vremuri interesante

Rar se intampla ca trei planete sa isi inceapa stationarea retrograda una dupa alta. Venus, Saturn si Jupiter vor face asta!

Da, este un eveniment pentru ca vorbim de trei planete cu miza pentru noi, deci ne putem astepta la noi energii. Jupiter si Saturn sunt gigantii cerului. Impreuna cu Venus (ce raspunde de iubire si de cheltuieli), ele formeaza lipiciul ce tine societatea laolalta. Incepe timpul sa regandim, reanalizam si sa retragem la nevoie unii pasi ca sa recuperam de unde am lasat unele aspecte de viata. Tot in aceasta saptamana, Mercur schimba zodia inca de luni, intrand in Gemeni iar Marte intra in Pesti.

Asadar, fa trei pasi inapoi pentru ca este vorba de trei planete. Ne vom putea reintoarce asa de mult pana la un punct de resetare. Saturn retrograd in Varsator, Benus in Gemeni si Jupiter in Capricorn intr-o serie fara precedent de schimbari ce vizeaza trecutul revizuit. Multe aspecte din viata vor fi revazute pentru ca fiecare planeta raspunde de alt sector : viata de amor, finantele, scopurile si visele, cariera si insusi stilul tau de viata.

Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop bani BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Situatia ta financiara poate suferi o oarecare scadere, din cauza influentelor astrale ce implica cheltuieli personale bruste si neprevazute. Miscarile noi retrograde servesc ca un semnal de alarma pentru toti cei care sunt neglijenti cu banii lor. Orice decizie referitoare la asta trebuie luata dupa multa prudenta si gandire. Atentie, asadar, la orice investitii si implicari financiare.

Horoscop bani TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Fii prudent si atent la posibile influente negative astrale din acerasta saptamana. Cheltuie doar pe ce este absolut necesar, intrucat pot aparea situatii ce duc la cheltuieli neplanificate si chiar inutile. Organizeaza si planifica fiecare ban de asa natura incat toate nevoile pe termen lung sau preocuparile financiare sa fie stabile. Pe de alta parte, gratia lui Jupiter iti sustine eforturile de a-ti mentine stabilitatea financiara dorita.

Horoscop bani GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Nerabdarea ta cu privire la sosirea banilor creste cu fiecare bataie de ceas. Veniturile scad din pricina efectelor negative astrale. Tot ele afecteaza sansele ca linia profiturilor sa fie constant ascendenta in aceasta saptamana. Vestea buna este ca, in ciuda a tot, te poti astepta sa primesti periodic sume de bani ca sa mentii lucrurile sub control. Deci pentru ritmul vietii de zi cu zi, lucrurile sunt sub control.

