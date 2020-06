Horoscop bani și succes pentru săptămâna în curs. Berbecii trebuie să ia decizii rapid, Fecioarele își reevaluează câștigurile

Mercur intra retrograd in Rac din 18 iunie si iti aduci aminte de trecut. Elibereaza-te! Nu te aglomera foarte mult in aceasta saptamana! Urmeaza si o eclipsa inelara de soare, urmeaza solstitiul de vara 2020, iar soarele intra in Rac. Cosmosul este pe cale sa transmita un mesaj important – ceva profund ti se pregatieste. Ceva care detine cheia unei reinnoiri puternice. O renastere! Fii pregatit!

Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop bani BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



O saptamana cu multa cerere si oferta. Desi esti incantat, trebuie sa iei deciziile rapid si ti-e frica sa nu gresesti. Ai incredere in tine si actioneaza. Totusi, atentie mare sa nu te epuizezi! Din cand in cand ia o pauza.

Horoscop bani TAUR (20 aprilie – 20 mai)



O saptamana care poate aduce tensiuni la capitolul finante. Poate ca este timpul sa ai mai multa incredere in tine si sa actionezi pe cont propriu. Poti fi orice vrei. Trebuie doar sa ai curaj.

Horoscop bani GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Apar cateva cheltuieli neprevazute si ajungi sa crezi ca esti urmarit de ghinion la bani. Iti vine sa nu mai iesi din casa ca sa nu mai dai bani pe ceva. Totusi, incearca sa fii mai responsabil in ceea ce priveste veniturile tale. Doar de tine depinde sa castigi mai mult.

