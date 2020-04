Horoscop bani și succes pentru săptămâna în curs. Berbecii vor să cheltuie bani, Fecioarele se simt motivate

Mercur, planeta gandirii si comunicarii, intra inca de luni in zodia Taur unde va fi pana pe 11 mai. Mercur in Taur ne ofera o perioada interesanta pe planul finantelor.

Taurul raspunde de bani si cu Mercur in Taur gandirea noastra va fi suficient de focusata si consecventa pe anumite probleme financiare pana gasim solutiile. Avem de privit in fata situatia, provocarea, bugetul, blocajele, amanarile, oportunitatile si sa ramanem asa pana cand apare din propria gandire sau din comunicarea cu ceilalti o portita, o iesire, o solutie, o noua abordare.

Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop bani BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai nerabdare sa cheltui niste bani pe diverse necesitati sau placeri dar nu este acum timpul sa iti faci o gaura in buget. Exista aspecte planetare favorabile si se anunta schimbari in zona relatiilor profesionale, calatoriilor, educatiei superioare, invatarii si predarii. Daca esti in una din aceste zone, va fi o saptamana buna pentru tine. Daca nu, incearca sa incorporezi una sau mai multe din ele in munca ta pentru ca sunt benefice acum.

Horoscop bani TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te poti gandi cum sa imprumuti niste bani fie ca sa depasesti aceasta perioada provocatoare fie ca sa incepi o noua afacere. Conteaza mai mult pe cine cunosti. Ia in calcul sa contactezi membri de familie, prieteni si alte parti interesate de lucrul cu tine ca sa primesti sfaturi bune si chiar si posibil suport monetar.

Horoscop bani GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Acum ai sustinerea totala a Universului de a face bani prin orice implica iubire, relatii, familie, copii si activitati placute. Relatiile tale personale sau profesionale sunt cele ce iti vor livra cele mai bune idei pentru produse sau servicii pe care sa le oferi sau pentru care sa muncesti ca sa faci bani in viitorul apropiat. Ai mai mult decat o singura sansa sa faci sa se intample asta.

