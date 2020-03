HOROSCOP bani și succes pentru săptămâna în curs. Gemenii aspiră la o funcție de conducere, Leii au o săptămână agitată

HOROSCOP. Mercur iese din retrograd. Uraa! Asta da prilej de bucurie! Nebunia ia sfarsit. Mercur a fost retrograd de la mijlocul lui februarie, in zodia Pestilor, adica fix zodia-Kriptonita pentru Mercur. Ratiunea a “zburat”, cosmarurile s-au ridicat din adancurile fiecaruia si nimeni n-a avut de ales. Toata lumea a trebuit sa infrunte valul. Dar, gata! Mercur este direct in rationalul Varsator. Sa deschidem sampania!

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Ai de facut niste plati pe care nu le-ai achitat la timp si acum s-au acumulat penalitati. Desi te nemultumeste total situatia, nu ai ce face. Este posibil sa apelezi chiar la cartea de credit. Dar ai grija sa nu uiti si de datoriile de aici.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Fie ai de platit o datorie, fie cineva trebuie sa-ti returneze niste bani. Indiferent de situatie, trebuie sa o rezolvi. Nu poti lasa un cerc deschis. Verifica si daca nu cumva ai uitat sa platesti niste facturi.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O saptamana cu multa activitate la capitolul cariera. Daca aspiri la o functie de conducere, acum este momentul sa actionezi. Tinteste sus si mergi inainte. Largeste-ti reteaua de prieteni si cunostinte, ca sa fii sigur ca ai sustinere.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

