Horoscop bani și succes pentru săptămâna în curs. Gemenii au o perioadă minunată, Fecioarele fac cheltuieli cu cap

Nodurile Lunare, punctele de eclipsa, vor intra in zodiile Gemeni si Sagetator, schimband axa pe care erau de 18 ani, anume Rac-Capricorn. Aceasta miscare marcheaza o schimbare importanta in razele cosmice. SuperLuna plina in Scorpion de joi 7 mai scoate la lumina secrete adanci si acesta se anunta un moment fierbinte si intens!

Adevaruri si minciuni, bani, conspiratii si taine profunde vor fi puse sub lumina acestei Luni pline. In afara de adevarul gol golut, nimic nu va sta in picioare, deci pregateste-te sa dai la o parte strat dupa strat ca sa ajungi la esenta de care ai nevoie.

Iata ce aduce zodiilor evenimentele astrale ale saptamanii pe domeniul financiar, cariera, relationare cu ceilalti pentru aceasta zona. Este de dat, este de primit, este de conservat ce avem, sunt ocazii sa facem noi bani sau sa tinem de ce este?

Horoscop bani. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Astrele predispun ca vei avea beneficii in doua modujri cruciale acum. Intrucat aspectele astrale iti impacteaza afilierile, politica si statutul de angajat sau patron, poti sa lucrezi mult mai eficient de acasa sau sa incepi o afacere din confortul dormitorului. Norocul se combina cu idei care sunt dintr-o data briliante. Profita de context si energie.

Horoscop bani. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta perioada este despre cum sa te descurci cu oportunitatile ce vin spre tine, in special pe zona carierei. Astrele predispun ca norocul si expansiunea sa se uneasca frumos si sa iti aduca o inspiratie subita si schimbare pe masura. Intrucat e impactat sectorul job cariera, este prezenta si ideea despre autoritati. Te cam izbesti cu / de cineva superior tie in munca sau esti pregatit sa devii tu o autoritate in viata ta ? Observa cum te impacteaza acest lucru si fa pace cu autoritatea.

Horoscop bani. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Tu ar trebui sa traversezi o perioada minunata cu sustinere astrala in sectorul de calatorii, invatare superioara si metafizica. Norocul plus ideile mari si transformarea inseamna ca esti in stare sa faci mai multi bani din domenii precum legislatia, publicarea, scrisul si sa iti faci un nume si pe plan global. Gandeste-te cum sa iti duci mesajul spre o audienta mai mare si banii vor curge.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.