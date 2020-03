HOROSCOP bani și succes pentru săptămâna în curs. Gemenii trebuie să-și planifice activități distractive, Scorpionii au parte de provocări

HOROSCOP. In aceasta saptamana importanta, Mercur a revenit in Pesti dupa ce a mai fost aici in februarie de unde a si retrogradat si a ajuns in Varsator si inapoi ; Soarele va ajunge in Berbec de unde va relua calatoria sa prin cele 12 zodii, o data cu acest tranzit incepand si noul an astrologic dar si primavara astrala.

HOROSCOP. Tot atunci are loc si echinoctiul de primavara – ziua devine egala cu noaptea iar lumina zilei incepe sa devina mai lunga, din ce in ce mai lunga, decat intunericul noptii.

HOROSCOP. Avem sperante de la caldura primaverii sa ne dea energia de a dizolva fricile si de a nimici virusii. Saturn, batranul lord planetar al karmei si responsabilitatii, ajunge in zodia Varsator dupa 29 ani si aceasta este o veste mare. Saturn a mai fost aici in anii 1991-1994. Definitiv va fi instalat in Varsator din decembrie, pentru ca din iulie va fi retrograd si va reveni cateva luni iar in Capricorn.

HOROSCOP. Sigur ca toate aceste miscari astrale au un cuvant de spus in sectorul financiar si profesional al fiecarei zodii. E vreme de dat bani, de facut plati, de investit, sau din contra, e vreme de luat, de incasat, de sporit bani sau de avut grija mai mare de ei ?

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Perioada este despre contraste si opozitii. Poti incerca sa manifesti o noua relatie in viata ta cu un mentor, un angajat, un sef sau un partener de afaceri. Si cu activitate astrala in zona ce guverneaza relatiile serioase, poti vedea ca intalnesti persoana potrivita la momentul potrivit. Impreuna puteti muta muntii in afaceri, deci defineste-ti parametrii si tot inainte. Ar trebui sa te misti rapid.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Te uiti dupa moduri de a-ti folosi abilitatile bune de comunicare pentru a castiga o paine buna din asta. Focusul iti este pe munca curenta si ce faci ca si existenta. Este un timp excelent pentru a-ti revizui performantele pentru ca sigur vei obtine rezultate buna si astfel sa ai o platforma de pe care sa iti lansezi idei noi si critici constructive. Fa-te indispensabil si vei urca pe scara succesului.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Vei cauta moduri prin care sa iti lasi creativitatea sa straluceasca. Ai nevoie sa iti folosesti emotiile ca sa iti castigi cumva existenta. Intrucat aspectele astrale iti afecteaza romantismul, relatia cu copiii si cu familia, gandeste-te la produse si activitati de care toti se bucura si care tie sa iti aduca cele mai bune rezultate. Planifica activitati distractive, mutari si te vei indrepta spre castiguri din asta.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

