Horoscop bani și succes pentru săptămâna în curs. Leii trebuie să fie atenți la cei din jurul lor, Peștii trebuie să fie atenți la sănătate

Sunt ultimele zile din sezonul Berbec 2020, duminica 19 aprilie Soarele ajunge in Taur, zodia care raspunde si de bani. Pana atunci, avem cateva zile mai agitate cu posibile confruntari de ego si putere datorita cuadraturii dintre Soare si Pluto, dar vor trece cu bine daca ne mentinem atentia pe liniste si solutii armonioase sau macar pasnice.

Sigur ca toate aceste miscari astrale au un cuvant de spus in sectorul financiar si profesional al fiecarei zodii. E vreme de dat bani, de facut plati, de investit, sau din contra, e vreme de luat, de incasat, de sporit bani sau de avut grija mai mare de ei?



Horoscop bani BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Anunturile sunt critice in aceasta perioada deci gestioneaza-le cu atentie, fie ca sunt legate de munca sau sunt mailuri cu colegii sau rudele. Fii deschis si nu focusat pe ego. Este vital in faza asta sa fii realist despre dorintele tale personale, ce puteri ai si care sunt limitarile perioadei. Este posibila o schimbare de locatie profesionala. Foloseste-o ca pe o oportunitate de crestere de sine, schimba-ti aspectul si imaginea intr-un anumit fel nou. Prezinta-ti convingator ideile la munca si vei gasi succes.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vorbeste deschis ce ingrijorari ai purtat cu tine in ultimul timp despre bani, despre job, despre viitor. Preocupari despre sanatate sau stare de bine pot sa iti cauzeze stres. Poate fi nevoie sa iti dedici timp si spatiu ca sa te reincarci ca apoi sa te poti dedica muncii. Fa din starea ta de bine si echilibru un punct principal si ia in calcul sa gasesti raspunsuri spirituale la probleme ce te supara. Nu lua decizii financiare pripite. In schimb, cauta opinia expertilor despre oportunitati de investitii eficiente.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop bani GEMENI (21 mai – 20 iunie)

O mica investitie in aspectul tau exterior iti va aduce satisfactii saptamana aceasta. Investeste in haine noi sau incearca un aranjament diferit al chipului. Este timpul pentru o schimbare pentru tine personal din care vei simti o noua oportunitate. Fa-ti timp sa te ocupi de tine, sa iti cantaresti talentele si limitarile. Relationarea cu ceilalti este eficienta in faza asta pentru ca ei vor fi atrasi de carisma ta ca si de intelectul tau. Stabileste noi relatii personale si profesionale. De aici se deschid noi ocazii financiare.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.