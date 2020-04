HOROSCOP bani și succes pentru săptămâna în curs. Racii au parte de armonie, Fecioarele comunică excelent

HOROSCOP. Dar de departe cea mai mare veste a saptamanii este conjunctia dintre Jupiter si Pluto in Capricorn. Ea va avea loc de 3 ori in acest an iar prima data are loc duminica 5 martie. Acesta este un eveniment masiv al Cosmosului.

HOROSCOP. Ultima data cand cele doua au fost in aceasta formula astrala a fost pe la mijlocul anilor ’50 si conjunctia lor a fost precursoarea societatii moderne vestice. Atunci a avut loc in Leu, insa acum este in maturul Capricorn care este realistul zodiacului. Putere, responsabilitate, bani si supravietuire sunt temele cheie acum, mai ales in conjunctura mondiala actuala. Nevoile de baza trec mai intai…si este abia inceputul. Aceasta noua abordare a moralitatii felului in care traim este doar inceputul.

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Este nevoie de putin mai multa responsabilitate din partea ta. Nu poti da vina pe altii cand tu nu ai controlul asupra propriilor cheltuieli. Esti sigur ca nu platesti servicii inutile? Esti sigur ca nu-ti arunci banii pe fereastra achizitionand lucruri de care nu ai nevoie? Scrie pe hartie unde s-au dus banii tai in ultimele saptamani si vei vedea realitatea.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Ai noi viziuni asupra ceea ce se intampla. Un prieten iti spune punctul sau de vedere si ai o perspectiva proaspata asupra realitatii. Gratie lui, s-ar putea sa impresionezi superiorii. Daca iese ceea ce-ti propui, vor veni banii.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Ai tot cautat parteneri externi pentru planurile tale de afaceri, dar niciodata nu ai privit in interiorul grupului din care faci parte. Esti singur ca nimeni din cercul tau de apropiati nu are aceleasi ganduri marete ca si tine? Verifica si s-ar putea sa-ti gasesti aliatii chiar mai aproape decat credeai.

