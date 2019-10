HOROSCOP bani și succes pentru săptămâna în curs. Racii cheltuie mai mult, Capricornii au parte de noi realizări

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Iata horoscopul pentru bani si tendintele spre succes pe saptamana 21-27 octombrie 2019, conform influentelor date de miscare si aspectele astrale ale planetelor in aceasta saptamana.

HOROSCOP. Horoscopul financiar reprezinta unul din interesele majore ale interpretarilor astrologice, alaturi de horoscopul dragostei. Cum ne este influentata prosperitatea de catre Cosmos, cum ne este directionat norocul sau cum suntem ajutati sa facem actiuni benefice abundentei ? Iata intrebari vesnic actuale si teme preferate ale oamenilor din toate timpurile.

HOROSCOP BERBEC Este o perioada intensa pentru tine. Relatiile apropiate te sustin din plin pentru a-ti atinge scopurile, in special cele din peisajul financiar, iar cariera ta se expandeaza. Asa de multe se intampla acum in viata ta incat te poti simti coplesit, neplatit suficient si neapreciat. Odihneste-te cat de mult poti ca sa fii incarcat cu energie si sa ai mintea clara.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

HOROSCOP TAUR Desi mintea iti este atat la calatorii cat si la invatat lucruri noi acum, cea mai buna optiune este sa iti extinzi nivelul educational. Anumite clase si cursuri specializate iti pot aduce mai mult cash flow si te pot promulga drept o forta in domeniul tau de munca. Intre timp, ti se cere sa te focusezi mai mult cum sa iti extinzi baza de date de clienti. Vanzarea bunurilor si serviciilor depinde de aceasta.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

HOROSCOP GEMENI Universul iti cere sa te extinzi, ramifici si sa iti folosesti abilitatile in moduri noi. Exista o oarecare tensiune in familie sau viata romantica si sectorul platilor ? Poate ca cheltuitul pe diverse a devenit un obicei si e mai mult decat poate sustine bugetul comun. Regleaza acest aspect ca sa nu iti tulbure planurile pe termen lung si taie sumele inutile.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

