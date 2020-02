HOROSCOP bani și succes pentru săptămâna în curs. Taurii sunt plini de energie, Săgetătorii sunt ocupați

HOROSCOP. In aceasta saptamana, energiile din sectorul banilor zodiilor sunt influentate de urmatoarele evenimente astrale: abia a trecut Luna Noua in Pesti, ultima din actualul an astrologic ce se va incheia pe 20 martie; Soarele este deja in zodia Pesti, intr-o luna cu accent mai mare pe spiritualitate; Mercur este in stationare retrograda tot in Pesti; Marte, planeta actiunii si energiei, este in Capricorn unde nu a mai fost de 2 ani si unde se simte in mare putere.

HOROSCOP. Marte se alatura celorlalte planete Saturn, Pluto, Jupiter si Nodului Sud, deci energia Capricornului ne va sustine pe plan profesional si financiar si va contrabalansa starea creata de energia Pestilor si mai ales de Mercur retrograd in Pesti.

HOROSCOP. Toate aceste miscari astrale au un cuvant de spus in sectorul financiar si profesional al fiecarei zodii. E vreme de dat bani, de facut plati, de investit, sau din contra, e vreme de luat, de incasat, de sporit bani sau de avut grija mai mare de ei?

HOROSCOP. BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

In aceasta saptamana, activitatea astrala din sectorul locului tau de munca va genera unele restrictii aici si iti va cere sa fii mult mai responsabil cu privire la ce activitate faci si ce esti dispus sa faci ca sa castigi bani. Sa incerci sa fii de toate pentru toti nu va functiona acum. In schimb, lucreaza pe abilitati specializate si cere banii potriviti pentru ele. Uita-te spre cunostintele tale care fac bine asta ca sa stii cum sa procedezi.

Relatia Berbecului cu banii :

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

HOROSCOP. TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Vei primi o portie de energie calda suplimentara de la Univers in aceasta saptamana. Ti se vor combina energiile masculine si cele feminine intr-un mod pasnic si armonios, deci iti vei putea permite sa te implici cu drag si deschidere in activitati placute si distractive ce implica fie persoana iubita fie membri de familie. Atentie insa cati bani cheltui cu aceste activitati placute. Exista si aspecte astrale care te atentioneaza in zona castigurilor si a bunurilor tale. Ambele trebuie gestionate ca sa castigi mai multi bani.

Relatia Taurului cu banii :

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

HOROSCOP. GEMENI (21 mai – 20 iunie)

In aceasta saptamana exista multe planete ce iti influenteaza sectorul financiar, fiecare cu energia sa. Insa cea mai dominanta este cea care iti creaza context favorabil pentru transformarea ta ca persoana, fizica, mentala, vestimentara, sociala. Te schimbi asa de mult in aceasta perioada incat abia poti tine pasul cu investitia. Totul insa este pentru o cauza mare : tu.

Relatia Gemenilor cu banii :

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

