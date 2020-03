HOROSCOP bani și succes pentru săptămâna în curs. Vărsătorii sunt intuitivi, Taurii ar trebui să se gândească la o nouă afacere

HOROSCOP. Este saptamana Lunii Noi in Berbec ce are loc marti 24 martie, prima din noul an astrologic ce a inceput acum cateva zile o data cu intrarea Soarelui in prima zodie din cele 12, in Berbec. Luna Noua are loc in Berbec doar o singura data in 2020 si energia sa este benefica pentru noi inceputuri, noi proiecte, noi idei, noi relatii ce sunt acum ca niste seminte puse in pamantul roditor.

HOROSCOP. Rezultatele si roadele vor fi culese peste 6 luni, de Luna Plina in Balanta in luna octombrie.

Saptamana are aspecte tensionate energetice din pricina intalnirii dintre razboinicul Marte si Pluto in Capricorn dar si datorita intersectiei traiectoriei Soarelui cu Nodurile Lunare, punctele de eclipsa in Rac si Capricorn, ce “vorbesc” despre karma si destinul nostru.

HOROSCOP. Sigur ca toate aceste miscari astrale au un cuvant de spus in sectorul financiar si profesional al fiecarei zodii. E vreme de dat bani, de facut plati, de investit, sau din contra, e vreme de luat, de incasat, de sporit bani sau de avut grija mai mare de ei?

HOROSCOP BANI BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Tie iti place sa mearga lucrurile in stilul tau. Dar desi esti incapatanat, esti si un valoros membru de echipa. Astrele iti sustin acum relatiile de casnicie si parteneriat, deci totul poate fi foarte personal acum sau chiar sa iti dezvolti o relatie de afaceri. Exista un echilibru bun intre actiune si creativitate, cu conditia sa nu permiti izolarii sa ti le ucida. Nu e moment rau nici sa te gandesti la o noua idee de afaceri pentru viitor.

HOROSCOP BANI TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Aceasta perioada este despre echilibru, despre a-l gasi intre munca si viata in afara muncii iar izolarea aceasta iti da exact aceasta ocazia. Iubirea si creativitatea merg mana in mana cu actiunea si asumarea iar impreuna iti sustin starea de sanatate si statutul profesional. Tine-te de treaba ca de obicei, adapteaza-te noilor conditii daca vrei sa ai stabilitate financiara ; vei fi apreciat si ti se vor acorda proiecte si mai valoroase pe viitor.



HOROSCOP BANI GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Iti place sa iti faci locul de munca la fel de confortabil ca acasa si pe colegi sa ii percepi ca parte din familie. Aspectele astrale de acum te ajuta ca acest adevar sa fie si realitate pentru ca vei petrece mai mult timp acasa cu copiii, cu familia. Fa loc romantismului si starii de bine in paralel cu munca la care nu renunti ; asa iti mentii moralul ridicat iar banii cash vor veni daca ai incredere si te tii de treaba.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.