Horoscop bani pentru săptămâna 6-12 aprilie 2020. Berbecii sunt nocoroșii zodiacului, Taurii au o nouă idee de făcut bani

Marte, planeta actiunii, impulsivul si energicul va fi in cuadratura cu Uranus cel rebel, deci sa ne pregatim pentru focuri de artificii inca prin primele zile!

Cu o SuperLuna plina roz in zodia relatiilor Balanta in noaptea de 7 aprilie, este timpul sa clarificam ce putem face impreuna, sa ne unim sau sa ne separam unde e cazul: relatii, colaborari, negocieri toate sunt in vizorul celei mai stralucitoare SuperLuni din tot anul 2020.

Sigur ca toate aceste miscari astrale au un cuvant de spus in sectorul financiar si profesional al fiecarei zodii. E vreme de dat bani, de facut plati, de investit, sau din contra, e vreme de luat, de incasat, de sporit bani sau de avut grija mai mare de ei?

Horoscop bani săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Berbec

Aceasta perioada este despre grupuri, politica si munca profesionala pentru propria persoana. Daca ai cautat cai de a castiga mai mult si de a adauga stabilitate financiara vietii tale, Universul iti da norocul si sansa in aceasta directie. Indreapta-te spre prieteni si grupuri ca sa iti construiesti clientela in caz ca tranzitionezi de la actuala ta forma de angajare la una noua. Asigura-te ca iti protejezi ideile si produsele cu drepturi de autor ca sa iti asiguri o baza pentru profitul viitor.

Relatia Berbecului cu banii:

Berbecii sunt uluitor de eficienti in joburile lor si au predispozitia sa faca, asadar, multi bani din munca lor. Sunt insa destul de impulsivi si pot face multe cheltuieli neplanificiate. Pot sa tina de un buget o vreme, insa daca ceva ii tenteaza, vor face acea cumparatura. Totusi, Berbecii sunt si intelepti si stiu cand sa isi puna singuri limita cu privire la suma cheltuita, asa incat sa se mentina in echilibru.

Horoscop bani săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Taur

Astrele iti favorizeaza avantajul de a face bani dintr-o noua directie de munca. Norocul si expansiunea vin impreuna cu oportunitatea, ceea ce inseamna ca va fi nevoie sa fii pregatit sa accepti oferte de la angajati sau investitori care au incredere in ideile si produsele tale. Fereastra oportunitatii poate fi mica, deci sa fii pregatit si pe faza. Pune-ti la punct acel curriculum vitae si printeaza acel plan de afaceri.

Relatia Taurului cu banii:

Taurii adora lucrurile frumoase, le place sa se rasfete in ceea ce poate fi cumparat cu banii si se bucura din plin de posesiunile lor materiale. Muncesc si foarte mult si sustinut ca sa isi faca banii si sunt buni la a-i produce si atrage, dar sunt si mari priceputi la a-i cheltui. Din acest motiv, au tendinta sa aiba probleme cu bugetul ; nu suporta ca cineva sa le spuna ca nu pot avea ceva sau sa nu isi cumpere ceva pentru ca e prea extravagant fata de ce au altii. In schimb, Taurii sunt generosi si fac cadouri scumpe si celorlalti. Din fericire pentru ei, au un fel de manager interior al banilor, deci daca lucrurile devin prea dezechilibrate, isi vor pune frana la cheltuieli. Dar trebuie sa ajunga foarte aproape de acea limita ca sa simta cu adevarat pericolul financiar.

Horoscop bani săptămâna 6-12 aprilie 2020 pentru Gemeni

Avand aspecte armonioase acum pe tema banilor, ai putea fi tentat ca mai intai sa sarbatoresti. Dar cu toata aceasta energie norocoasa in jur, este mai bine ca mai intai sa gasesti o cale sa profiti de pe urma ei. Activitatea astrala iti va impacta invatatul, spiritualitatea, calatoriile, indicand un timp bun sa cauti noi cai de a-ti largi piata. Daca oferi un produs sau un serviciu care ar putea fi vandut si in alta regiune, ocupa-te acum de aceste oportunitati. Discuta si cu un agent de vanzari priceput daca ai nevoie de ajutor.

Relatia Gemenilor cu banii:

In Gemeni exista o dubla personalitate si in legatura cu tema banilor. Pe de-o parte, exista o parte a lor care este foarte practica si prudenta financiar dar exista si cealalta parte careia ii place sa riste, sa isi joace banii, sa isi incerce norocul prin miscari nu foarte sigure financiar. Nu exista o predictie care parte va domina, poate fi oricare oricand. Gemenii sunt foarte buni sa isi economiseasca banii, sa ii cheltuiasca cu intelepciune si apoi, din senin, sa apara o idee, o ocazie si sa fie in stare sa faca ceva nesabuit cum ar fi sa cumpere actiuni fara sa fie siguri ca e bine sau sa investeasca intr-o afacere instabila.

