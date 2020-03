HOROSCOP Berbec. Sfaturi pentru părinți cu copil Berbec. Caracteristici ale părintelui Berbec

HOROSCOP. Berbec: 21 martie – 19 aprilie

HOROSCOP. Copilul nascut in zodia Berbecului: Un lider innascut

HOROSCOP. Daca cumva copilul tau nascut in zodia Berbecului a venit pe lume inainte de termen, nu este nimic de mirare: copiii Berbec mereu forteaza nota ca sa fie cu un pas inaintea altora. Cu tipul de privire “Nu am ajuns inca?” ei sunt mereu nerabdatori sa ajunga unde e de ajuns si sa inceapa orice e de facut.

HOROSCOP. Berbecul este zodia inceputurilor. Este primul semn din zodiac, iar copilul Berbec va fi primul care se va dezvolta, primul care va incerca lucruri noi insa si primul care va deveni nerabdator si va trece la noi domenii.

HOROSCOP. Copilul Berbec s-a nascut pentru a nu urma nici o stea decat pe a sa. El este numarul 1 si se va stradui sa ramana asa. Puteti sa ii spuneti ce sa faca, sa il lingusiti, sa il manipulati, sa ridicati vocea la el sau sa il rugati frumos insa chiar daca are varsta de o luna sau 60 de ani, copilul Berbec va face exact ce va dori si cand va dori.

Copiii Berbec au o natura pasionala, creativa si fara odihna.

HOROSCOP. Ei par a avea mai multa energie decat ceilalti copii, cu o vitalitate iesita din comun si dublata de curajul lor natural. Atitudinea lor de “eu primul” poate fi o provocare pentru oricine are de-a face cu spiritul lor superior si felul lor de a absorbi toata atentia din jur.

HOROSCOP. Legendari pentru onestitatea lor rostita direct, copiii Berbec spun exact ceea ce vad si simt. Ei pot depasi multe obstacole pentru ca sunt impulsivi in mod natural si tind sa nu se uite la pericole.

HOROSCOP. Ca parinte al unui copil Berbec, probabil ca iti sunt destul de cunoscute crizele de personalitate ale acestuia. Da, copiii Berbec au o dificultate reala in a-si tine emotiile sub control dar exista si o parte buna din acest aspect: ei nu tin in ei furie sau dusmanie. De indata ce focurile de artificii se duc, asa si furia lor.

HOROSCOP. Un aspect la care poti sa te astepti de la copilul Berbec este impulsivitatea. Nu va cauta o abordare masurata si cumpatata a vietii, ci una colorata, a extremelor. Combinatia dintre incredibila energie si pofta pentru viata creeaza o minge de foc activa si o tendinta catre julituri, vanatai, accidente la cap. Nu te teme, graba si accidentele Berbecilor se incheie inevitabil cu o revenire: capacitatea lor de a se reface dupa accidente, rani, boli sau deceptii este fenomenala.

