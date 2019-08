HOROSCOP. Cadoul divin al universului pentru zodii, cu Mihai Voropchievici. Gemenii văd partea plină a paharului. Racii oferă cea mai frumoasă iubire

HOROSCOP. Mihai Voropchievici a prezentat sâmbătă, la ”Adevăruri ascunse”, cadoul divin al Universului pentru fiecare dintre zodii.

HOROSCOP Berbec - are puterea de a încuraja oamenii. Are o forță mobilizatoare, știe să îi pună la treabă. E bun de șef. E genul de persoană pe care toată lumea și l-ar dori în jurul ei. Cadoul divin e legat de puterea pe care o are nativul de a face oamenii să se simtă bine și de a-i ajuta în momentul în care ești căzut.

HOROSCOP Taur - sunt persoanele care se concentrează mai întâi pe oamenii din jur și apoi pe ele. Luptă constant ca lumea în care trăim să fie mai bună, mai sinceră, mai blândă și mai iubitoare. Nu luptă în zadar, reușește să schimbe ceva din fiecare. Nu se dă niciodată bătută. Are tenacitate.

HOROSCOP Gemeni - au puterea de a vedea întotdeauna partea plină a paharului. Nu sunt pesimiști. Au minte și nu acționează repede. Te implică în niște lucruri care au durată și părți bune. Rămâne optimist, mobilizează pe cei din jur. E alungător de stres.

HOROSCOP Rac - încaercă întotdeauna să ofere cea mai frumoasă iubire. Cei din jur primmesc dragoste și afecțiune. Știu că iubirea e cea mai importantă. Pe acest sentiment clădește și susține emoționalul. Acceptă persoane bune și rele în viața lor. Ei văd întâi calitățile și apoi defectele.

HOROSCOP Leu - are puterea de a schimba energiile din jurul nostru. Cadoul divin este puterea incredibilă de a schimba starea de spirit. Când intră într-o încăpere un Leu și e lumina stinsă se aprinde becul, iese Soarele. Știe să impună cu zâmbetul pe buze.

HOROSCOP Fecioară - vrea să facă bine cu de-a sila. Sare în ajutor și celor care au nevoie și celor care nu au nevoie. E un bun sfătuitor. E foarte bun când ai un moment de cumpănă. Găsește soluții la toate lururile.

HOROSCOP Balanță - au darul de a empatiza cu toți din jur. Le dă sfaturi, știe să intervină la momentul potrivit și îi înelege fără cuvinte. Sunt răutăcioși doar pentru a ajuta și de a pune capăt unei bârfe.

HOROSCOP Scorpion - au darul divin de a avea conexiuni. Sunt într-o relație foarte bună cu Universul. Ce îi cer lui Dumnezeu, primesc. Înțeleg tot ce se întâmplă ăn jurul său. Sunt foarte săritori și foarte secretoși.

HOROSCOP Săgetător - au puterea de a vindeca și a aduce optimism în viața celorlalți. Știu cum să treacă peste situații dificile. Știu să pună un zâmbet pe o față tristă. Au puterea de a cântări nedreptatea. Renasc din cenușă.

HOROSCOP Capricorn - inspiră oamenii din jur. Sunt foarte curajoși, le place să iasă din zona de confort. Au puterea de a inspira pe cei din jur și să facă să li se deschidă sufletul. Aduc bucurii în fiecare clipă.

HOROSCOP Vărsător - se nasc cu puterea divină de a oferi pace și liniște în jurul său. Îl face pe cel din jur să aibă puterea de a schimba lucrurile. Sunt gânditorii zodiacului. Are mereu soluții și nu renunță la nimic.

HOROSCOP Pești - iubesc necondiționat. Sunt foarte sinceri, pasional și sunt foarte atenți cu oamenii care trăiesc lângă ei. Sunt foarte deschiși și oferă bunăstare. Au emoție pură.