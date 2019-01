Horoscop. Călăuzire zilnică. Arhanghelul Mihail pe zodii, duminică, 6 ianuarie 2019. Mesaj important pentru Tauri

HOROSCOP. Iata pentru DUMINICA 6 IANUARIE 2019 calauzirea pentru fiecare zodie de la Arhanghelul Mihail si ingerii sai. Traieste-ti ziua cu acest mesaj in gand si suflet. Asteapta-te la tot ce este mai bun ! Nu esti singur niciodata, ci permanent inconjurat de ghizi si fiinte angelice ce lucreaza pentru a-ti fi bine.

Cu totii avem provocari, indoieli, intrebari dar orice problema are cel putin o solutie. Sa cerem calauzire spre aceste solutii de la Arhanghelul Mihail. El ne este protector, ajutor si partener in calatoria vietii. Ori de cate ori simti ca ai nevoie de ajutorul Lui pentru orice, cheama-L si vei fi ajutat. Cum il chemi ? Cu gandul clar sau cu voce tare. Cum te va ajuta ? Prin semne, intuitii, senzatii e bine in corp, mesaje subtile sau directe, in functie de necesitate.



Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice !



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

HOROSCOP Acest drum este din misiunea ta personala.

HOROSCOP. Ingerii ti-au auzit rugaciunile si te calauzesc sa mergi in directia pentru care te-ai nascut. Ai deja idei despre o cariera care ti-ar putea aduce bucurie, entuziasm, oportunitati sa ajuti alti oameni si securitate financiara, iar aceste ganduri sunt indicatori ai misiunii tale divine. Asta inseamna sa fii implicat in activitati care iti aduc fericire, tie si altora. Aceasta carte confirma faptul ca acea cariera la care visezi este misiunea ta personala. Prin urmare, Universul te va sprijini si iti va deschide usile. Mergi inainte cu incredere !

SEMNIFICATII ALTERNATIVE : situatia actuala iti ofera sugestii privind pasul urmator de urmat pe calea ta – urmeaza-ti adevaratele sentimente / ingerii vegheaza asupra afacerii si finantelor tale.



HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, tu cunosti detaliile misiunii mele personale divine si te rog sa ma ajuti sa fiu in acord cu obiectivele mele. Te rog sa imi calauzesti clar actiunile, incat sa-mi urmez cei mai buni pasi pentru a-mi manifesta minunata si importanta mea cariera.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Foloseste-ti imaginatia si vei vedea raspunsul



HOROSCOP Ingerii te calauzesc si iti raspund la rugaciuni si totusi mesajele or s-ar putea sa ti se para neobisnuite si neasteptate, deci trebuie sa iti folosesti imaginatia pentru a le intelege. Sa renuntam la preconceptii sau la vechile credinte despre ceea ce se va intampla ori s-ar putea intampla. Ingerii au resurse nelimitate si au orchestrat o solutie pe care o puteti vedea daca credeti ca totul este posibil.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : ia loc cu creion si hartie si incepe sa scrii tot ce simti si gandesti / continua ideea, indiferent cat de indepartate par solutiile / ideile sunt raspunsurile la rugaciunile tale / esti pe deplin sprijinit pe masura ce iti urmezi visele / fa o lista cu ceea ce crezi ca nu s-ar putea sau nu ar trebui sa se intample, apoi arde lista pentru a-ti deschide mintea catre toate posibilitatile / sa stii ca meriti sa primesti calauzire si daruri din ceruri.

Rugaciune : Doamne Dumnezeule, iti multumesc ca mi-ai daruit intelepciune si creativitate sa vad miracolele in moduri noi si neasteptate. Accept si apreciez cu recunostinta si gratie ajutorul dat mie in aceasta situatie (gandeste-te exact la situatie).



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



Nu te grabi sa iei aceasta decizie.



HOROSCOP Ai intrebat despre o situatie in care exista confuzie ori indecizie iar aceasta carte este un semn ca nu ar trebui sa te grabesti in nicio privinta. Cu timpul vor aparea mai multe informatii care iti vor calauzi firesc actiunile. Acum nu trebuie sa fortezi lucrurile in niciun fel. Nu vei pierde ocazii daca nu te grabesti, iar altii te vor astepta. Este decizia ta si cel mai bine pentru tine este sa faci lucrurile pe indelete fara graba si nerabdare.



HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu semna contractul chiar acum – negociaza un angajament mai bun / pune mai multe intrebari inainte de a spune da / redu viteza intr-o noua relatie / studiaza optiunile si alternativele / nu accepta presiunile altor oameni, pentru ca vorba de viata ta nu de a lor.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, te rog sa ma ajuti sa imi pastrez taria si calmul in timp ce abordez aceasta situatie. Aminteste-mi sa ma detasez si sa fac un pas inapoi, permitand situatiei sa se desfasoare firesc. Iti multumesc ca ma protejezi.



