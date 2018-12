HOROSCOP. Călăuzire zilnică Arhanghelul Mihail. Pe zodii, pentru joi 27 decembrie 2018. Mesajul și rugăciunea zilei

HOROSCOP. Iata pentru JOI 27 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice !



HOROSCOP. Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.



HOROSCOP. Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.



HOROSCOP BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



HOROSCOP. CHEAMA ASPIRATORUL DE ELIMINAREA FRICII



HOROSCOP. Cheama pe Arhanghelii Mihail si Rafael sa iti ridice energiile bazate pe frica de pe tine, din mediul tau, din situatia ce te preocupa si din toata lumea implicata.



HOROSCOP. Ai primit acest mesaj astazi pentru ca tu sau cineva apropiat tie ati absorbit unele energii de frica sau similare cu vibratia fricii. Ele au putut fi generate de tine din propriile tale ganduri sau au putut veni spre tine de la oameni tematori.



HOROSCOP. Ori de cate ori te simti obosit sau ai avut parte de contact cu substante abuzive sau in locuri aglomerate si incarcate energetic, fa-ti timp sa cureti energiile reziduale. Poti parcurge acest proces oricand si oriunde, chiar si cand alti oameni sunt in apropiere. Poti face aceasta aspirare si pentru alti oameni care sunt de fata sau la departare, cu conditia sa le ceri permisiunea verbala mai intai.



HOROSCOP. Ca sa aspiri aceste energii joase de la tine, doar spune : “Arhanghelul Mihail si Arhanghelul Rafael, va chem pe voi si echipa voastra de ingeri vindecatori ca sa veniti asupra mea cu aspiratorul spiritual de curatare. Va rog sa amplasati furtunul aspiratorului in ceakra coroanei si sa aspirati de la mine toata energia toxica si bazata pe frica.”



Vezi si simte cum furtunul aspiratorului curata complet tot interiorul corpului tau din cap pana in picioare, inclusiv organele, muschii si oasele. Fiori, furnicaturi sau alte reactii fizice sunt semne normale si pozitive ce indica functionarea procesului. Continua pana cand corpul se simte linistit si apoi spune : “Multumesc, Arangheli Mihail si Rafael, pentru aceasta vindecare. Va rog sa imi umpleti acum corpul cu lumina stralucitoare de diamant pentru vindecare si protectie.”



HOROSCOP. Rugaciune: Arhanghelul Mihail, iti multumesc pentru ca imi cureti energiile negative ce ma impiedica sa imi manifest divinitatea aici pe Pamant si sa imi ating potentialul maxim.



HOROSCOP TAUR (20 aprilie – 20 mai)



HOROSCOP. PROTECTIE CU CRISTAL – FOLOSESTE ENERGIA CRISTALELOR



HOROSCOP. Arhanghelul Mihail te conduce spre un cristal protector pe care sa il porti asupra ta sau sa lucrezi cu el. Primesti acum un simbol de protectie puternica prin acest mesaj. Toate cristalele au calitati naturale de protectie datorita influentelor lor calme si pline de echilibru. Oricum, atunci cand Arhanghelul Mihail te ghideaza spre un anumit cristal protector este pentru ca acest cristal iti va intari mecanismele interioare si exterioare de aparare prin energia sa. Cuvantul aura vine din cuvantul grecesc ce inseamna “o briza”. Aura reprezinta suma energiei totale emise de ceakre. Campul auric este un transmitator cu doua sensuri ce ne conecteaza la vibratia din jurul nostru. O aura puternica si vibranta ne ofera protectie impotriva multor energii pentru ca se conecteaza la un nivel subconstient. Un cristal protector si vibratiile sale te poate asista in a-ti intari aura si astfel sa iti creasca intuitiile pentru a primi ghidare angelica referitoare la siguranta ta personala.



HOROSCOP. SEMNIFICATII ALTERNATIVE : poarta cristale la munca, in special daca locul de munca are energie grea emotionala cum ar fi clinici, spitale ; curata-ti cristalele ; esti in contact cu cineva care are o personalitate dominanta sau cu un agresor.



HOROSCOP. Cristalele sugerate pentru protectie : turmalina neagra ; obsidian ; jad ; labradorit ; lapis lazuli.



Cristale sugerate care resping negativitatea : onix ; ametist ; carnelian.



HOROSCOP. Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca ma asisti in fiecare zi in moduri nebanuite de mine pentru a fi protejat de toate energiile din jur ce imi pot influenta starea de bine, echilibru, putere precum si capacitatea de a auzi ghidarea zilnica a ingerilor. Multumesc !



HOROSCOP GEMENI (21 mai – 20 iunie)



HOROSCOP. IERTARE – A GRESI ESTE UMAN, A IERTA ESTE DIVIN



Arhanghelul Mihail iti intelege durerea emotionala trecuta si prezenta. Iertarea acordata tie insuti si altora iti va aduce libertate si serenitate.



HOROSCOP. Sabia si scutul iti sunt oferite simbolic de catre Arhanghelul Mihail ca instrumente puternice de eliberare de stres. Iertarea inseamna sa renunti la sentimente dureroase si sa le dai drumul complet. Cand te gandesti ca tu esti amintirile tale, tu devii victima amintirilor tale. Clipa in care accepti amintirea ca parte din trecut, doar ca o experienta de invatare si reusesti sa te ierti pentru ca ai avut acea experienta dar si persoana / persoanele implicate in experienta si care au avut un impact asupra ta, atunci poti merge mai departe cu viata ta reamintindu-ti cine esti cu adevarat. Nu este acelasi lucru cu a fi de acord cu comportamentul sau cu a continua relatii cu acele persoane. Furia veche, frica si resentimentul sunt greutati care iti incetinesc ritmul vietii si te secatuiesc de energie vitala. Arhanghelul Mihail te va asista in procesul de iertare sustinandu-te si curatandu-ti emotiile asociate, dar atunci cand vei cere asta. Primul pas al iertarii este sa fii dispus sa ierti. Iertarea inseamna sa iti eliberezi spiritul si sa iti imbratisezi potentialul nelimitat, pentru a cea noi experiente de vibratie ridicata alaturi de cine simte inima ta bucurie. Marea intelepciune va veni din a-ti infrunta suferinta fara judecata neiertarii. A gresi este omeneste, a ierta este divin !



HOROSCOP. SEMNIFICATII ALTERNATIVE : nu ai de ce sa te invinovatesti, nu ai gresit cu nimic / lucrurile nu sunt ceea ce par a fi / ai mostenit un tipar de gandire pe care trebuie sa il dai la o parte / un aspect legal se rezolva / o nedreptate se indreapta / auzi vesti de la cineva dupa o lunga tacere / o datorie karmica curatata.



HOROSCOP. Rugaciune : Arhanghelul Mihail, iti multumesc ca imi reamintesti ca eu sunt iertare. Sunt dispus sa ma eliberez din trecut cu ajutorul Tau. Sunt dispus sa ii iert pe toti cei care m-au ranit vreodata si ma iert pe mine pentru ca mi-am facut rau sau am facut altora rau. Eu stiu ca evenimentele din trecut au fost acolo ca sa ma ajute sa evoluez spiritual. Iti sunt recunoscator ca ma ajuti sa vad toata intelepciunea castigata din aceste experiente. Acum dau drumul si devin liber. Ma iert. Iert. Multumesc.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.