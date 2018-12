HOROSCOP. Călăuzire zilnică Arhanghelul Mihail. Pe zodii, pentru sâmbătă 15 decembrie. Mesajul și rugăciunea zilei pentru tine!

HOROSCOP Iata pentru SAMBATA 15 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

HOROSCOP Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

HOROSCOP Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.

HOROSCOP Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

HOROSCOP Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.

HOROSCOP Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.

HOROSCOP Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.



HOROSCOP Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.

HOROSCOP Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.

Puteti citi mai multe despre acesta in cartea scrisa de Doreen Virtue numita “Miracolele Arhanghelului Mihail, un indrumar despre ingerul curajului, protectiei si pacii”.

HOROSCOP Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.

Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.

HOROSCOPVei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

CUNOASTE-TI PROPRIUL ADEVAR



HOROSCOP Dogma inseamna setul de reguli, principii si credinte care au fost create de oameni aici in aceasta dimensiune pamanteasca cu asteptarea de a fi urmate si respectate de ceilalti oameni. Dintr-o perspectiva a sufletului, gandirea dogmatica este o fatada pentru ca fiecare suflet are un adevar propriu. Si nu exista o unica cale de urmat si impartasit de toti intrucat ea nu ii va servi cel mai bine pe toti. Avand alaturi permanent asistenta ghizilor tai, spiritul tau ti-a creat o unica amprenta albastra pentru calatoria sufletului tau care nu poate fi implinita urmand regulile setate pentru un alt suflet. Limbajul sufletului este “intuitia” iar tu ai aceasta abilitate de a fi in contact constant cu el. Tu instinctiv stii daca ceva este bun sau nu pentru tine. Vei avea de-a face cu foarte multe credinte pe durata vietii tale dar tu vei simti prin instinct pe care sa o opresti aproape de inima ta si careia sa ii dai drumul pentru ca nu este pentru tine. Daca o directie rezoneaza cu tine, pastreaz-o. Daca nu, da-i drumul pentru ca nu este pentru tine desi poate fi solutia perfecta de viata pentru alt om. TU esti creatorul sistemului tau de credinte care sa functioneze cel mai bine pentru tine. Mantra acestui mesaj este “Sinele meu imi arata ce este adevarat pentru mine”.

HOROSCOP Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi imi recunosc propria capacitate de a-mi asculta Spiritul si de a urma calea mea unica de implinire in viata. Iti multumesc ca ma sustii sa fac diferenta intre credinte si conceptii ce sunt sau nu sunt bune pentru mine, indiferent cum functioneaza ele pentru alti oameni ce imi vor binele.



HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Bunatatea conteaza



HOROSCOP Experimentarea vietii pe Pamant poate sa devina coplesitoare din cand in cand. Deseori nu sunt destule ore disponibile dintr-o zi ca sa realizezi tot ce ti-ar placea. Singurul lucru ce nu iti solicita timp suplimentar si pe care il poti face permanent, in fiecare moment, este acela sa fii bun. Bunatatea inseamna manifestarea luminii iubirii care pleaca de la un suflet spre celalalt in aceasta dimensiune pamanteasca. Bunatatea este o forma de recunoastere a unei alte persoane ce merita aceeasi iubire pe care o meriti si tu si pe care ti-o dai. Atunci cand impartasesti aceasta energie cu alta persoana, poate fi cel mai important lucru de care sufletul sau are nevoie in acel moment particular al calatoriei sale pe Pamant. Poate fi intr-o situatie de nesiguranta, iar acest cadou al bunatatii tale pe care tu i-o oferi poate centra persoana suficient incat sa ia deciziile corecte pentru sine. Cand tu esti bun cu cineva sau cand cineva este bun cu tine, poti simti acest lucru direct in chakra inimii ca manifestare fizica pe corp. “Imi topeste inima” sau “Imi inmoaie/deschide inima” se spune deseori cand un act (sau chiar o poveste despre bunatate in care nici nu esti implicat) rezoneaza cu tine. Aceasta este energia sufletului tau si orice actiune care creste aceasta energie trebuie cultivata. Fa un efort zilnic concertat de a fi constient ce energie trimiti din tine in afara ta spre oameni. Bunatatea este contagioasa.



Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma ghidezi sa fiu o persoana buna, sa imi hranesc sufletul dar si pe al celorlalti cu energia bunatatii mele ce este calauzita divin.

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)



CALATORIE IN INTERIOR



HOROSCOP Corpul fizic este un produs al acestei dimensiuni materiale. Corpul este creat pe Pamant folosind elemente precum carbon, hidrogen si calciu. Corpul este vulnerabil, are limitari si o durata de viata finita. Sinele tau inalt a ales sa locuiasca in corpul tau pentru a avea experientele pe care lumea spiritului nu le ofera. Dar corpul tau nu este TU cel real. Ceea ce vezi in oglinda este doar un vehicul. Tu cel real este perfect, nelimitat si etern. Este conectat cu toata lumea si cu tot ce vezi. Abilitatea de a-ti contacta ghizii si intelepciunea lor iti este omniprezenta, dar trebuie sa iti faci partea ta de munca spre a avea acces la aceasta intelepciune. Aparitia acestui mesaj este o incurajare sa fii receptiv la ghidarea divina care este dreptul tau din nastere. Meditatia, a sta in tacere si a cere sa primesti sfaturi prin vis sunt unele dintre formele de a stabili contactul cu Sinele tau inalt si cu ghizii tai. Foloseste aceste instrumente ce ti-au fost date. Nu fii descurajat de permanentele distrageri de atentie din jurul tau ce actioneaza ca o bariera intre tine si ghizii tai. Practica constant dezvoltarea acestei relatii sacre. Vei vedea ca viata devine mult mai usoara atunci cand vei vedea comunicare zilnica cu ghizii tai.

Rugaciune : Multumesc, Arhanghelul Mihail, pentru ca ma calauzesti in fiecare zi sa fiu in contact cu Tine, cu ingerii si ghizii mei spirituali care ma ghideaza sa ma mentin pe adevarata mea cale si sa imi implinesc menirea in timp ce traiesc in bucurie si adevar aici pe pamant.



