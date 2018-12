HOROSCOP. Călăuzire zilnică Arhanghelul Mihail. Pe zodii, pentru sâmbătă 22 decembrie 2018. Mesajul și rugăciunea zilei pentru tine

HOROSCOP. Iata pentru SAMBATA 22 DECEMBRIE 2018 mesajul zilnic de calauzire al Arhanghelului Mihail si al ingerilor sai pentru fiecare zodie, primit prin intermediul formei de transmitere date de cardurile oracol purtatoare de mesaje de ghidare trimise prin channeling. Cu totii avem probleme in viata, provocari, indoieli, intrebari dar orice problema vine cu o solutie. Arhanghelul Mihail este ne este ajutor, prieten, partener in vremuri grele si protector. Ori de cate ori te simti singur sau in nevoie de ajutor, cheama-L si vei fi ajutat. Ii multumim cu iubire Arhanghelului Mihail pentru mesajele zilnice!

Arhanghelii sunt fiinte magnifice spirituale care vibreaza la o frecventa si lumina incredibil de ridicata. Fiecare Arhanghel activeaza atribute si calitati specifice ale Creatorului si a Tot-Ceea-Ce-Este prin imensa iubire pe care o poarta.

HOROSCOP Arhanghelii servesc conform vointei divine si misiunea lor este sa ajute umanitatea si sa o acordeze la vibratiile inalte.



HOROSCOP Arhanghelul Mihail este un arhanghel foarte puternic al carui rol principal este sa ne asigure protectie si raspunsuri clare la intrebarile noastre. El este nelimitat in timp si spatiu, fiind deci capabil sa fie alaturi in acelasi timp de fiecare om si de experientele si nevoile sale.

Fiecare din noi avem liberul arbitru de a ne alege propriile experiente ce aduc contributie la calatoria noastra pe Pamant si, deci, la evolutia noastra.



HOROSCOP Un Arhanghel nu va interveni, asadar, niciodata pentru noi daca noi nu o cerem. Insa de indata ce i se cere ajutorul, va aparea si ne va calauzi prin semne, intuitii, mesaje mai mult sau mai putin subtile sau directe, in functie de situatie si necesitate.



HOROSCOP Arhanghelii sunt coordonatorii ingerilor nostri pazitori personali.



HOROSCOP Numele Arhanghelului Mihail inseamna “cel ce este asemenea lui Dumnezeu”. Cand lucram cu el, lucram de fapt cu mana dreapta a Creatorului.



HOROSCOP Calauzirile sale sunt intotdeauna limpezi precum cristalul iar a avea incredere in El este un lucru intelept.



HOROSCOP Primeste-ti mesajul aferent zodiei tale si ramai in energia a ceea ce citesti.



HOROSCOP Daca ti se repeta acelasi mesaj zile consecutive sau de mai multe ori intr-o saptamana, inseamna ca este un mesaj important pentru tine ce iti este retransmis ca sa il primesti cu adevarat.



HOROSCOP Vei simti cu siguranta ce rol are acest mesaj pentru tine in aceasta zi, cu ce te va ajuta, cum te va imputernici, la ce intrebare sau dubiu sufletesc iti va fi de folos! Repeta astazi si rugaciunea primita de cateva ori. Sufletul tau iti va fi recunoscator.



HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia BERBEC (21 martie – 19 aprilie)



Iubire vesnica



HOROSCOP Ai primit acest mesaj fiindca cineva iti trimite iubire in acest moment. Prima persoana la care te gandesti este cea care are aceste ganduri pline de iubire fata de tine. Poate ca ti-ai facut griji in privinta unei relatii si asta inseamna ca ingerii te asigura ca totul este bine. Ingerii vegheaza asupra persoanei iubite si te ajuta in aceasta relatie.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : vei avea parte de o relatie cu un suflet pereche / persoana iubita din ceruri iti trimite un mesaj de iubire / Dumnezeu si ingerii te iubesc tare mult / sa stii ca esti o persoana demna de iubire, chiar daca cineva nu se poarta cu iubire fata de tine / o fosta persoana iubita va reveni in viata ta.

HOROSCOP Rugaciune : Ajuta-ma sa imi dau seama de toata iubirea care ma inconjoara, incat sa ma simt in siguranta atunci cand primesc, exprim si daruiesc iubire.

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia TAUR (20 aprilie – 20 mai)



Iarta-te : Nu ai facut nimic gresit



HOROSCOP Ingerii observa in campul tau o vinovatie care iti influenteaza fericirea pe care o cauti. Te invinovatesti pentru ceva din trecut, dar e timpul sa lasi totul in seama lui Dumnezeu si a ingerilor tai, mai ales ca autoinvinovatirea este neproductiva si nesanatoasa. De fapt, chiar nu ai facut nimic gresit. Ai facut tot ce ai putut mai bine in acel moment.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : gandeste si vorbeste despre tine cu iubire / inceteaza sa mai rumegi trecutul / trimite binecuvantari celor fata de care esti manios, ca o cale de a te vindeca si pe tine si situatia / sa stii ca nu poti controla nici alti oameni, nici toate circumstantele care apar pe calea vietii.

Rugaciune : Arhanghele Mihail, iti cer sa ma ajuti sa scap de autoinvinovatire si sa ma iert pe mine insumi (insami). Te rog calauzeste-ma sa ma eliberez de orice furie toxica si teama fata de altii. Iti multumesc, Arhangele Mihail, ca mi-ai permis sa ma simt centrat(a) si in stare de pace.

HOROSCOP Mesaj de la Arhanghelul Mihail pentru nativii din zodia GEMENI (21 mai – 20 iunie)

HOROSCOP Mergi inainte fara teama.

HOROSCOP Aceasta carte este un semn ca esti pe calea cea buna si ca poti sa iti continui planurile in siguranta. Atata timp cat iti pastrezi intentiile focalizate asupra dorintei din inima, pasii iti vor fi automat indreptati in directia cea buna. Chiar acum este important sa actionezi – indiferent cat de putin sau cat de aparent inconsecvent – catre rezultatul dorit. Cere ingerilor calauzire spunand : “Te rog, arata-mi urmatorul pas.” si ei iti vor veni in ajutor. Si in tot acest timp, te va proteja si te va sprijini in timpul acestor schimbari importante pentru tine.

HOROSCOP SEMNIFICATII ALTERNATIVE : esti sprijinit cand faci o schimbare in viata / paraseste o situatie nesanatoasa / este momentul potrivit sa pornesti o noua afacere sau sa faci o schimbare de loc de munca ori cariera / incepe aceasta relatie cu inima si mintea deschisa / este alegerea potrivita pentru tine.

HOROSCOP Rugaciune : Arhanghele Mihail, multumesc ca ai fost pas cu pas alaturi de mine, ca m-ai tinut de mana, mi-ai dat incredere si curaj si mi-ai calauzit gandurile si actiunile pe calea iubirii si a adevareti mele misiuni personale in viata.



