HOROSCOP. Care e chakra ta de putere în funcție de zodie?

HOROSCOP. Stiai ca fiecare om are o chakra dominanta? Vei afla in acest articol care sunt cele 7 chakre si care este chakra ta de putere, in functie de zodia ta.

HOROSCOP. Cele 7 chakre

Pentru inceput, ar trebui sa stii ca chakrele, aceste discuri energetice, sunt conectate cu noi nu doar la nivel spiritual, ci si la nivel fizic, emotional si mental. Cum functioneaza chakrele? Potrivit traditiei hinduse, scopul chakrelor este sa stabilizeze emotiile si sa garanteze functionarea optima a corpului, precum si la dezvoltarea clarvederii.

Toti oamenii au, in total 7 chakre, distribuite la nivelul corpului, legate de anumite organe. Fiecare are o anumita culoare.

HOROSCOP. 1. Chakra coroanei (Sahasrara)

Este ultimul disc de energie, aflat la nivelul capului, care influenteaza tot ce are legatura cu mintea, cum ar fi intelegerea si cunostintele.

HOROSCOP. 2. Chakra celui de-al treilea ochi (Ajna)

Este punctul de energie localizat in frunte si este legat de intuitie si clarviziune, imaginatie si perfectiune. De asemenea, este expresia materiala a ceea ce denumit al alselea simt.

HOROSCOP. 3. Chakra gatului (Vishuddha)

Acesta este un centru energetic catalizator, situat in centrul gatului, care are abilitati unice creative si de comunicare.

