Horoscop. Care sunt punctele tale forte în pat în funcție de zodie

Astrologii au pregatit lista cu plusurile si minusurile fiecarei zodii in parte.

Horoscop. Berbec

Berbecul este foarte serios, atat in pat, cat si in viata de zi cu zi. Este curajos si fara inhibitii. Din pacate, insa, energia lor debordanta poate fi obositoare pentru partenerul de cuplu.

Horoscop. Taur

Taurul este foarte senzual in pat, se excita usor si este maestru in crearea unei atmosfere foarte romantice. Ca puncte slabe se pot marca lipsa spontaneitati si tendinta spre rutina in pat.

Horoscop.Gemeni

Gemenii isi impresioneaza potentialii parteneri prin inteligenta sclipitoare si dorinta de aventura. Ei merg inainte, indiferent cat de indecenta ar fi o propunere. Partea proasta este ca isi pierd repede interesul, ceea ce are repercusiuni serioase asupra libidoului.

