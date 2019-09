HOROSCOP. Ce aduce nou Balanța pentru fiecare zodie în parte. Berbecii caută o relație, Taurii sunt în modulul de distracție

HOROSCOP. Ce aduce NOU zodia BALANTEI fiecarei zodii :

HOROSCOP BERBEC

HOROSCOP Este timpul relatiilor ! Cat de bine interactionezi cu altii ? Cat de bine cunosti pe cineva ? Este timpul sa te focusezi in toate felurile pe conexiunea dintre tine si lume, fie ca e vorba de partener, de un strain sau de cei ce te pot inveseli. Esti singur si cauti o relatie ? Acum straluceste o lumina ce te ajuta sa iti gasesti jumatatea. Pune si tu energie in aceasta directie.

Daca iti permiti sa fii tarat in treburile neplacute ale altor oameni este ca si cum te arunci de buna voie in cascada Niagara fara niciun Superman sa te salveze. Iar daca alegi sa stai drept si demn in fata unei persoane sau situatii intimidante, se va simti cel mai bun lucru de facut, in loc sa ramai pasiv facandu-i jocurile.

HOROSCOP TAUR

HOROSCOP Sincer, draga Taur, tie nu iti prea pasa ! Aceasta este tipul de atitudine care creaza reputatie unei persoane. Rebeliunea ta poate lua forma unui comportament dragalas dar indiferent si pasiv, insa vrei si sa iesi din orice situatie fara niciun regret, ba chiar incantat si sa fii bine cu toata lumea. Intrebarea este, oare poti sa ai ambele situatii ?

HOROSCOP Desi esti inca in modulul de distractie si relaxare, o data cu acest tranzit, vei incepe sa investesti effort in sarcini si datorii pe care le-ai tot amanat. Acum este bine sa initiezi o dieta si un plan de exercitii care sa te treaca iarna si sa obtii un bun echilibru intre munca si viata privata, spre a obtine maximum din ambele.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.