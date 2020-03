HOROSCOP. Ce aduce unic SuperLuna în Fecioară?

HOROSCOP. Din punct de vedere astrologic, SuperLuna are loc in Fecioara, iar imediat dupa punctul de maximum, patronul zodiei Fecioara, Mercur, va intra in stationare directa, ceea ce pune punct miscarii retrograde.

HOROSCOP. Sub puternica influenta a acestor doua mari energii, nu este de mirare ca vedem totul mai clar, ca vedem imaginea de ansamblu. Luna straluceste puternic, iluminand zonele pe care ne simteam “in ceata”. E ca si cand ne-am gasi firimiturile de paine care sa ne arate drumul spre casa.

HOROSCOP. Luna Plina. Semnificatii astronomice si astrologice. Superstitii de Luna plina

HOROSCOP. Ce iti scapa din vedere?

HOROSCOP. Ce semne sau simptome neplacute te-ai facut ca nu vezi? SuperLuna plina in Fecioara te face sa cauti adevarul si te va ghida sa iti urmezi drumul catre realizarile tale, catre vindecare, catre trezirea spirituala.

HOROSCOP. Fecioara poate parea sensibila, insa este foarte puternica si inteleapta. Ea iti transmite ca ai putearea sa te vindeci pe tine si pe ceilalti, sa vindeci natura si sufletul colectiv.

HOROSCOP. Martie aduce energia regenerarii naturii, iar aceasta Luna plina si foarte aproape de pamant sporeste intensitatea sentimentelor si transformarilor care urmeaza in aceasta luna. Exista o energie puternica, transformatoare, care te va insoti pe tot parcursul lunii martie, iar Luna plina scoate la lumina lucrurile de care ai nevoie pentru a-ti proteja sanatatea si bunastarea.

HOROSCOP. Programeaza-te la doctor, vorbeste cu un terapeut, plimba-te, fa meditatii, aranjeaza-ti parul, fa tot ce ai nevoie pentru a-ti onora propria calatorie spre vindecare si pentru a te simti bine in pielea ta.

