HOROSCOP. Ce caracteristici au oamenii născuți în luna august? Ce înseamnă când ești la început de lună?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Desi oamenii nascuti in aceeasi luna au caracteristici comune, exista si lucruri care ii diferentiaza, in functie de perioada din luna in care s-au nascut. Specialistii spun ca persoanele nascute in luna august se impart in patru categorii.

HOROSCOP. Iata care sunt acestea si ce trasaturi au fiecare.

HOROSCOP. Tipul # 1: 1-8 august

Daca te-ai nascut intre 1 si 8 august inseamna ca te-ai nascut sub o stea norocoasa. Poti castiga usor la jocurile de noroc sau la pariuri sau poti avea o cariera stralucitoare. Esti o persoana sociabila, iti place sa mergi la petreceri, iar lumea este incantata de prezenta ta.

Esti o fire pozitiva, prietenoasa, care isi pune familia si prietenii pe primul loc, saritoare, care nu-si incalca niciodata promisiunea.

HOROSCOP. Tipul # 2: 9-15 august

Daca te-ai nascut intre 9 si 15 august inseamna ca esti o persoana predispusa spre strictete si ai tendinta sa devii agresiv si chiar violent daca nu ti se face pe plac. Esti nerabdator, iar ca lumea sa-ti intre in voie trebuie sa faca exact cum spui tu. Daca nu iti place compania cuiva, pleci fara sa dai prea multe explicatii. Nu rezisti la locurile de munca in care nivelul stresului este mare sau in care exista o cantitate de lucru considerabila. Preferi job-urile mai lejere, chiar daca sunt platite mai putin bine. Ti se potriveste de minune domeniul vanzarilor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.