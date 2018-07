HOROSCOP. Ce culoare trebuie să poarte fiecare zodie pentru a avea putere

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Viata este facuta din culori in infinite nuante si combinatii. In fiecare zi, alegem – constient sau intuitiv – culori prin hainele purtate, felul in care ne decoram mediul, prin cadourile luate, prin florile cumparate, practic prin absolut orice. Te-ai gandit de ce iti plac unele culori in timp ce altele nu iti fac deloc bine ? Culorile au vibratii, combinatia dintre ele poarta si ea propria vibratie. Aceste vibratii se combina cu vibratia campului tau energetic din ziua respectiva – deci cu vibratia fiecarei emotii si gand activ pe care il emiti in jur – si rezulta o noua vibratie care se simte … bine sau rau pe tine.

HOROSCOP. Din acest motiv, anumite culori joaca rol vindecator sau energizant, calmant sau pasional intr-o anumita zi si poate induc o alta stare in alta zi.

HOROSCOP. Fiecare persoana are o CULOARE DE PUTERE. Unii afla despre ea prin Feng shui, altii prin terapii cu ingeri si ghizi spirituali, altii prin astrologie care te ajuta sa te indrepti in directia ta benefica.

HOROSCOP. A-ti gasi culoarea de putere inseamna a-ti gasi culoarea care te “imbraca” in cea mai buna vibratie cu care esti compatibil si in care te simti in largul tau.

HOROSCOP. O culoare de putere nu te face neaparat mai vesel atunci cand esti trist, mai energizat atunci cand esti moale.

HOROSCOP. O culoare de putere te ajuta SA FII TU INSUTI. Sa te simti TU, in elementul tau, puternic si increzator, asumat si constient, capabil sa iti gestionezi viata cu tot ce apare in ea.

HOROSCOP. Culoarea de putere este cea care rezoneaza cu sufletul tau.

HOROSCOP. Atunci cand porti culoarea ta de putere sau o introduci in casa ta, nu doar ca te ajuta sa te simti puternic dar te face sa iesi in evidenta in multime, stralucind in toata maretia ta.

HOROSCOP. Iata care este culoarea ta de putere in functie de zodia in care te-ai nascut:

HOROSCOP. BERBEC – ROSU

Fiind primul semn al zodiacului, Berbecul este liderul si reprezinta curajul, neinfricarea si focul. Berbecul este condus de Marte, care este cunoscuta sub numele de planeta rosie. Rosu in toate nuantele sale este o culoare puternica pentru cei nascuti in aceasta zodie. Ea poate ajuta sa descatuseze si elibereze energia Berbecului, ajutand un nativ in aceasta zodie sa isi gaseasca adevarata putere interioara. In functie de stare, dispozitie si personalitate, poti experimenta nuante mai tari sau mai estompate de rosu in garderoba si in elemente de decoratiuni in locurile unde traiesti.

HOROSCOP. TAUR – VERDE

Taurul sustine impamantarea, energia pamantului si este condus de planeta iubirii Venus. Verdele este culoarea perfecta care completeaza energia Taurului pentru ca ea reprezinta spiritul practic, stabilitatea si capacitatea de a fi impamantat. Verde este si culoarea ceakrei inimii, care ajuta te sa eliberezi caracteristicile mai creative si mai serene ale zodiei tale. Experimenteaza cu nuante aprinse de verde sau cu unele mai estompate in hainele tale si in orice obiect prezent in mediul din jur si vezi cum iti creste puterea.

HOROSCOP. GEMENI – GALBEN

Gemenii sunt comunicatorii si mesagerii zodiacului. Gemenii sunt intelepti si stiu foarte multe informatii, dar si prietenosi si sociabili. Din acest motiv, galbenul este o culoare extrem de puternica pentru ei. Galben reprezinta starea de a cunoaste dar si rasul si veselia. Este o culoare luminoasa si fericita care poate fi folosita in multe moduri. Galben este si o culoare activa care poate ajuta Gemenii sa iasa din mintea lor si sa se plaseze intr-un spatiu in care nu doar sa gandeasca ci sa actioneze.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.