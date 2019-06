HOROSCOP. Ce defecte îi sperie pe bărbați la femeia iubită în funcție de zodia ei. Femeia- Gemeni este capricioasă, cea din Taur, iritantă

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Fiecare femeie are anumite defecte, care il pot speria pe barbatul de langa ea. Iata ce defecte au femeile, in functie de semnul zodiacal.

HOROSCOP. Femeia Berbec da comenzi si are limba ascutita

Barbatilor nu prea le plac femeile din zodia Berbec, deoarece acestea au tendinta de a comanda si de a se impune cu orice pret. Doamnele din acest semn zodiacal au adesea limba ascutita si la cea mai mica neintelegere, vor tine predici ores in sir.

HOROSCOP. Femeia Taur este incapatanata si iritanta

Dezavantajul femeii Taur este ca aceasta este iritanta si foarte incapatanata. Cand se hotaraste asupra unui lucru, nimeni nu o mai poate descuraja.

HOROSCOP. Femeia Gemeni este vorbareata si capricioasa

Femeia Gemeni are mereu senzatia ca lipseste ceva. Este mereu capricioasa si intr-o perioada scurta de timp ea poate sa urasca barbatul cu care a fost intr-o relatie de curand. Inconsecventa lor respinge barbatii. In plus, aceste doamne vorbesc mult si fara rost.

