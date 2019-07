HOROSCOP. Ce efecte au pentru șase luni Eclipsele verii și cum afectează zodiile

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Pe data de 16 iulie 2019 am trait cu totii cea de-a doua eclipsa a sezonului verii acestui an, eclipsa partiala de Luna plina in Capricorn care a putut fi vizibila si pe teritoriul Romaniei. Eclipsa de Luna inseamna ca Pamantul trece printre Soare si Luna, blocand lumina Lunii.

HOROSCOP. Spre deosebire de o eclipsa solara atunci cand Luna e cea care acopera Soarele, cand are loc o eclipsa de Luna, ea este cea acoperita de Pamant. Asta inseamna ca la o eclipsa lunara suntem ghidati de instinctele pamantesti si nu de lumina Soarelui. Vom face ceea ce simtim din toata fiinta ca este bine pentru noi (ghidati de acel instinct profund care parca vine din strafund), dupa ce dam la o parte ceea ce nu ne mai serveste.

HOROSCOP. Desi eclipsa aceasta a trecut, de fapt ambele eclipse ale verii 2019 au trecut, efectele lor abia s-au nascut cu ocazia fenomenului astral in sine. Aceste efecte au o intindere de aproximativ 6 luni, prin schimbari si evenimente de viata ce se vor intampla. Mai mult, aceste eclipse sunt la mijlocul seriei de eclipse ce au inceput anul trecut, in 2018, prin activarea axei Rac-Capricorn, si se vor incheia cu cele ale anului 2020. Asta inseamna ca exista o tema comuna a tuturor eclipselor dintre 2018 si 2020.

HOROSCOP. Aproape mereu cand spunem eclipse ne gandim la destin, soarta, karma. Eclipsele sunt evenimente cosmice dinamice care activeaza NODURILE LUNARE. Fiecare dintre noi are in harta sa natala Nodurile lunare Nord si Sud in anumite zodii. AFLA AICI UNDE AI NODURILE LUNARE in functie de data nasterii si ce spun ele despre destinul tau ! Nodurile lunare mai sunt numite si Nodurile Destinului si simbolizeaza calea noastra karmica – trecutul si viitorul, de unde venim si spre ce ne indreptam, ce am trait in alte vieti si ce avem de invatat in aceasta viata. Pe 6 noiembrie 2018, Nodul Nord s-a mutat in Rac iar Nodul Sud in Capricorn pana in 2020.

HOROSCOP. Eclipsele deschid portaluri pentru schimbari masive de constiinta. Ele scutura lucrurile intr-o zona a vietii tale, ajutandu-te sa vezi totul mai clar si sa faci schimbarile necesare viitorului tau, noului TU.

Astrologic vorbind, eclipsele accelereaza timpul : ele deschid usi noi trantind tare usi care acum se inchid, deci deseori asistam la schimbari abrupte si subite ce au loc in perioada sezonului eclipselor. Desi aceste schimbari pot fi discordante, eclipsele ne ajuta pentru ca accelereaza inevitabilul.

HOROSCOP. Este nevoie de aproximativ 9 ani pentru ca Nodurile Lunare (care activeaza eclipsele) sa orbiteze zodiacul, deci ultima data cand am experimentat eclipse pe axa Rac-Capricorn a fost intre 2009 si 2011. Gandeste-te inapoi atunci. Poti aduna indicii valoroase despre cum te impacteaza acest tip de eclipse. Fii foarte atent la ce apare in viata ta in aceste perioade si poti anticipa unele momente majore pana in 2020. Toata lumea va fi impactata de aceste eclipse, desi unii vor fi mai electrizati decat altii.

HOROSCOP. La ce sa te astepti in continuare in urmatoarele 6 luni ? Eclipsa de Luna plina in Capricorn este o eclipsa de Nod Sud, ceea ce inseamna ca trebuie sa dam drumul (Nodul Sud) la temele expirate reprezentate de Capricorn : putere, reguli, ierarhii. Ea a fost in conjunctie cu Saturn, lordul karmei si responsabilitatii, si cu Pluto, planeta eliminarilor, regenerarilor, renasterilor. Ambele sunt retrograde si se afla in Capricorn.

HOROSCOP. Exista ceva inevitabil in legatura cu aceasta eclipsa ce se va manifesta in continuare. Pluto este in Capricorn din 2008. Saturn este din 2017 iar Nodul Sud din 201. Aceasta energie a fost construita pas cu pas. Iar acum a atins un punct de maxim unde nu mai este cale de intors. Viata ta poate sa fie data peste cap sau nu. Dar ceva nu va mai fi la fel ca inainte niciodata. Schimbarea poate fi subtila precum renuntarea la o amintire care ti-a bantuit cu durere mintea sau profunda precum o schimbare de cariera.

HOROSCOP. Capricornul inseamna lucruri diferite pentru oameni diferiti, in functie de unde se afla acesta pe harta natala. Dar cu totii suntem de acord ca Capricornul este despre structura, ierarhie, autoritate, sisteme, responsabilitate si etica solida de munca. Din 2008 incoace, Pluto ne-a aratat partea intunecata a societatii, abuzul de putere si de coruptie. Saturn ne-a invatat ca exista reguli care nu pot fi schimbate. Iar Nodul Sud ne-a aratat ca pana la urma, ce dai aceea primesti.

Multi oameni spun ca Saturn, Pluto si Nodul Sud in Capricorn sunt despre restructurarea patriarhiei. Da, Capricornul reprezinta tatal dar totodata este si un semn feminin. Saturn si Pluto conduc zodii feminine (Capricorn si Scorpion) iar Nodul Sud al Lunii este tot feminin. Asadar, eclipsa de Luna plina in Capricorn nu este despre restructurarea patriarhiei ci a ceva mult mai fundamental despre natura umana.

