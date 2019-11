HOROSCOP. Ce fantezii au în pat bărbații în funcție de zodie? Scorpionii fac amor până la epuizare, Taurii sunt amanții ideali

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Unii spun ca zodia conteaza, altii spun ca nu. Site-ul Fantasyworld ne spune ce fantezii sexuale au barbatii in functie de zodie:

HOROSCOP. Barbatul Berbec

Sa dormi cu el e ca si cum ai pasi pe un teren minat: nu stii ce si cand ti se poate intampla. N-o sa-si astepte partenera sa fie gata pentru sex, mereu o ia prin surprindere. Nu-l necaji, mai bine fii gata sa livrezi ce-ti cere. Ii plac jocurile pe roluri si joaca dur. Barbatilor Berbec le place sa exploreze, asa ca fii gata sa pasesti langa el acolo unde nici o femeie n-a mai pasit!

HOROSCOP. Barbatul Taur

Este amantul ideal. Sensibil, intelegator si atent la dorintele partenerei. Prefera s-o faca incet si lent. Nu va explora poteci nebanuite, dar ce face, face foarte bine. Ofera un sex oral de-a dreptul… luxuriant! Zone erogene: saruta-l si musca-l incet de spatele gatului.

HOROSCOP. Barbatul Gemeni

Ii place s-o faca cu lumina aprinsa, eventual in fata unei oglinzi mari. Stie cum sa-si excite imediat partenera, fiindca stie foarte bine pe ce butoane sa apese. Sexul oral nu e punctul sau forte, dar stapaneste foartr bine alte tipuri de preludiu. Are tendinta sa fie grabit si intempestiv, mai mult axat pe propria satisfactie, decat pe a partenerei. Ii va spune partenerei exact ceea ce ea vrea sa auda. Zone erogene: saruta-l usor de-a lungul bratelor.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.