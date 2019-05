HOROSCOP. Ce să mănânci și ce să eviți în funcție de zodie. Leii trebuie să evite alimentele condimentate, Săgetătorii, dulciurile rafinate

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Astrologii spun ca zodiile au foarte multa influenta asupra oamenilor. Si, avand in vedere faptul ca semnul zodiacal sub care te-ai nascut iti poate influenta personalitatea, compatibilitatea cu altii, se pare ca exista si o serie de alimente care iti sunt recomandate sau, dimpotriva, interzise, in functie de zodie.

HOROSCOP. Iata ce alimente ar trebuie sa mananci mai des si la ce alimente sa renunti definitiv, conform semnului tau zodiacal.

Semne de foc – Nu-ti da foc

HOROSCOP. Berbec

Mananca: orez brun, banana, fructe, masline, rosii, ceapa, salata, conopida, castravete, spanac, ridichi, broccoli, fasole, linte, dovleac, nuci, smochine, caise uscate, usturoi si mustar

Evita: alimente condimentate, sare, alcool

HOROSCOP. Leu

Mananca: cereale integrale, orez, citrice, mere, piersici, cartofi, morcovi, ridichi, spanac, broccoli, napi, nuci, migdale, seminte de floarea soarelui, smochine

Evita: alimentele condimentate, produsele lactate

HOROSCOP. Sagetator

Mananca: cereale integrale, pere, mere, portocale, capsune, cartofi, morcovi, ridichi, ceapa, masline, usturoi, smochine

Evita: alimente condimentate, dulciuri rafinate, alcool

