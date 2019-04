HOROSCOP. Ce simbol are sufletul tău în funcție de luna în care te-ai născut

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Ce este sufletul? Ce spune el despre tine? Cum iti influenteaza viata, dar si cea a celor din jurul tau? Tu esti ceea ce este sufletul tau. TU cel adevarat, fara presiunea asteptarilor societatii.

HOROSCOP. Vrei sa stii ce simbol are sufletul tau? Afla-l in dreptul lunii in care te-ai nascut!

HOROSCOP. Ianuarie – Dragon

Esti nascut in prima luna a anului, esti un exemplu pentru toti ceilalti. Ai o forta interioara uimitoare, ce te ajuta sa infrunti tot ce viata si lumea iti rezerva. Nimic nu te tine pe loc. Fii atent, totusi, ai un temperament exploziv care iti poate crea probleme. Invata sa-ti controlezi furia.

HOROSCOP. Februarie – Phoenix

Esti mai sensibil la ceea ce te inconjoara decat cei nascuti inaintea ta. Greutatile te pot dobori, dar nu te pot invinge. Iti acorzi un moment in care sa iti plangi de mila, sa te reculegi, apoi renasti precum pasarea Phoenix. Ai o tenacitate si o rezistenta iesite din comun.

HOROSCOP. Martie – Yin-Yang

Nimic nu te atrage mai mult decat ideea de echilibru si armonie. De aceea tu vezi binele in orice situatie, te concentrezi pe gasirea solutiilor, negociezi si incerci sa gasesti pacea. Fii atent, totusi, unii oameni sunt chiar toxici, indiferent cat de mult incerci sa le acorzi credit. Nu toata lumea merita increderea ta.

HOROSCOP. Aprilie – Leu

Esti curajos si indraznet. Tu nu infrunti greutatile vietii, le domini. Esti o persoana loiala si protectoare cu cei pe care ii iubesti. Accepti cu usurinta provocarile si nu iti place sa te vaicaresti. Daca cineva are curajul sa se uite in ochii tai, va vedea focul patimas care arde in tine.

