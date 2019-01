HOROSCOP. Ce spun runele pentru săptămâna 28 ianuarie – 3 februarie 2019. Berbecii tind către armonie, Gemenii nu trebuie să facă compromisuri

Pixabay.com

HOROSCOP. Iata mesajele runelor pentru fiecare zodie etalate pentru saptamana 28 ianuarie – 3 februarie 2019. “Runa” inseamna, pur si simplu, mister, secret sau soapta. Fiecare runa este un semn sacru cu puteri magice ce este conectat cu o putere mai mare. Citirea runelor este una din cele mai vechi forme de divinatie disponibila in zilele noastre.

Cu ajutorul runelor, primim o intelegere mai profunda a situatiilor, o predispozitie sau o forma de raspuns la o intrebare.



HOROSCOP. Runele nu iti spun exact ce sa faci cu viata ta, insa iti dau un indiciu iar tu iti folosesti intuitia pentru urmatorul tau pas. Viitorul nu este ceva fix – fiecare om are puterea divina sa isi construiasca propriile cai.

HOROSCOP. Runele sunt 24 caractere magice cu alfabetul runic german, facute din piatra sau lemn, ce au origini antice si dateaza din vremurile triburilor nordice si germanice. Fiecare runa are un nume si este asociata cu o anumita zeitate, obiect sau fenomen. Erau folosite pentru decorarea armelor, ustensilelor, bijuteriilor sau erau amplasate la intrarea caselor. Desi in acele vremuri toata lumea le folosea, adevaratii cunoscatorii ai tainelor runelor erau considerati vindecatori sau magicieni. Doctorii tratau boli, razboinicii se rugau pentru batalii in lupte, vanatorii pentru o prada bogata.



HOROSCOP. Totalitatea runelor laolalta cu puterile si conexiunile lor formeaza un sistem magic.



HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU BERBEC (21 martie – 19 aprilie)

Runa germanica etalata : WUNJO, runa bucuriei

Vei experimenta fericirea daca vei munci pentru ea. Tinde catre armonie si echilibru si mereu cauta solutii in loc sa baltesti in probleme. Ca sa reziste, fericirea trebuie gasita in sinceritate si adevar. Daca te ascunzi de adevar, te ascunzi de fericire. Tine minte sa cauti doar ce este bun si drept si norocul va urma si el.

HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU TAUR (20 aprilie – 20 mai)

Runa germanica etalata : SOWULO, runa energiei si revelatiei

Esti suficient de puternic ca sa aduci lucrurile la implinire. Norocul bun este in calea ta si totul este pozitiv. Oricum, nu este o perioada de relaxare si de odihna, trebuie sa analizezi aspectele intunecate din felul tau de a fi. Puterea enorma a Soarelui iti da putere sa faci fata fara teama. Solutia pentru orice problema a ta este in intelegerea ta.



HOROSCOP. ETALARE RUNE PENTRU GEMENI (21 mai – 20 iunie)

Runa germanica etalata : PERTH, runa misterului, sansei si stiintei

Exista mereu o alegere pentru tine in tot. nimeni si nimic nu te pot supara decat daca tu alegi sa fii suparat. Nimeni si nicio putere nu te influenteaza decat daca tu decizi ca esti influentabil. Nu trebuie sa permiti compromisuri in calea adevarului. Foloseste-ti dreptul sa alegi. Cel mai mare pericol pentru tine acum este sa nu faci o alegere si sa lasi lucrurile sa evolueze la intamplare. Modeleaza-ti viitorul.

