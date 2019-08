HOROSCOP. Ce spune despre bărbați zodia în care s-au născut? Gemenii trec de la o stare la alta, Berbecii sunt dominanți și iubăreți

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Astrologii au gasit cateva caracteristici comune care se potrivesc barbatilor, in functie de zodia in care s-au nascut. Afla cum sunt acestia in amor, potrivit viralnanonews.com.



HOROSCOP. Barbatul Berbec

In pat, barbatul Berbec este dominant, iubaret si galagios. Este un amant excelent, dar daca vrei cina la lumina lumanarilor, cauta in alta parte. Berbecului ii place sexul furios si fierbinte. Barbatul Berbec este fidel, atat timp cat are ce-i trebuie in propria casa.

Pozitia preferata: Berbecul este “barbatul” zodiacului. Vrea sa fie in control tot timpul. Ce spune el este litera de lege.

HOROSCOP. Barbatul Taur

Asteapta-te de la barbatul Taur la trei lucruri: gatit, stat in casa si sex. Este bland, nu va grabi lucrurile si va avea grija ca si partenera de amor sa se simta bine.

Pozitia preferata: Taurul este atras de pozitia misionarului, simpla, pasionala si confortabila.

HOROSCOP. Barbatul Gemeni

Pentru ca e din zodia Gemeni, barbatul va avea fete multiple de fiecare data. E ca si cand ti-ai schimba partenerul. Acum este dragalas si-ti spune vorbe mieroase, acum este infierbantat si-ti smulge hainele, la propriu.

Pozitia preferata: 69, daruieste si ofera placere in acelasi timp.

