HOROSCOP. Ce-ți aduce în amor sezonul Soarelui în Fecioară? Taurii au idei romantice, Vărsătorii dau de un rival în dragoste

HOROSCOP. Vineri, 23 august, Soarele a parasit zodia Leu si a intrat in zodia Fecioara. Pana in 22 septembrie, zodiile vor avea parte de cu totul alte influente.

HOROSCOP. In timp ce Leul era pasional, el nu dadea atentie detaliilor, asa cum face o Fecioara. A venit vremea sa incetinesti motoarele sis a te gandesti la ce poti imbunatati in viata ta. Inca se simt ramificatiile energiilor sezonului eclipselor, ale lui Mercur care a iesit din faza de umbra, a lui Jupiter care este si el in miscare directa, precum si a lui Uranus retrograd. Toata lumea are curajul sa-si priveasca soarta si sa inteleaga ca unele lucruri se petrec pentru ca asa trebuie.

HOROSCOP. Pentru multi, luna trecuta a fost ca o piatra de hotar, in care au hotarat incotro se vor indrepta in viitor. Unele usi s-au inchis, in timp ce multe altele s-au deschis.

HOROSCOP. De-acum este vremea planurilor, a aranjamentelor, a ordinii. Desi nu poti opri neasteptatul sa se petreaca, nu poti opri schimbarea, poti, in schimb, sa nu lasi neasteptatul sa iti incurce planurile de zi cu zi. Logica Fecioarei te va ajuta sa hotarasti multe directii din viata ta: cariera, dragoste, invatatura.

HOROSCOP. Vor aprea intrebarile! Dar nu te vei intreba care ar putea fi partenerul perfect, sau cine ar fi un bun parinte pentru viitorii tai copii. Ci te vei intreba: Ce vrei cu adevarat de la viata? Ce fel de viata vrei sa traiesti? Daca pana acum ai facut ce ti-au spus altii sa faci, de-acum e vremea sa schimbi conventiile, limitele si s-ati faci propriul drum. Ai de invatat lectii depsre curaj, dragoste, asteptari si adevar. Caci, despre asta este vorba in aceasta luna: despre dezvoltare, despre invatare.

HOROSCOP. Daca sezonul eclipselor a zguduit relatiile din temelii, daca Mercur a tinut pe loc anumite situatii, incepand de-acum a venit vremea sa respiri adanc, sa te conectezi cu tine, sa-ti faci planuri sa analizezi ce a fost si sa vezi ce poti face de-aici inainte. Foloseste-te de energia trecutului pentru a-ti construi viitorul! Foloseste-te de energia Racului pentru chestiuni legate de casa si familie. Utilizeaza energia Leului pentru a-ti urma inima cu curaj si foloseste energia Fecioarei pentru a vedea imaginea de ansamblu a ceea ce-ti doresti cu adevarat in viata!

HOROSCOP. Vor aparea planurile. Poate ca planurile nu vor iesi tot timpul asa cum iti doresti. Neasteptatul are si locul sau in viata. Insa daca nu stii cu claritate ceea ce vrei, ce tipuri de energie, emotii vrei sa simti, atunci iti va fi destul de greu sa te dezvolti. Iar acum este momentul unei imense dezvoltari, a unor noi inceputuri pentru care trebuie sa risti curajos, la care trebuie sa visezi si in care trebuie sa crezi cu tarie.

HOROSCOP. Atunci cand poti vedea viata pe care vrei sa o traiesti, iti va fi mai usor sa o construiesti si vei fi mai inspirat, mai concentrate. In sezonul Fecioarei vei invata ca nu este momentul perfect sa incepi ceva, nu exista locul perfect sa incepi ceva. Ci trebuie sa alegi ACUM ca AZI este acea zi, ca locul in care esti ACUM este locul PERFECT sa incepi!

HOROSCOP. Iata ce-ti aduce in amor sezonul Soarelui in Fecioara, in functie de zodia ta!

HOROSCOP. BERBEC

O relatie din viata ta ar putea ajunge la final. Dar inainte de a lua o decizie, fii diplomat si vezi care este versiunea celeilalte parti. Asculta atent, poate ca vei avea ceva de invatat din asta, chiar daca veti pune punct. Daca esti singur, cineva din anturajul tau, prieten sau coleg, poate deveni mai mult decat atat. Fii increzator si profita!

HOROSCOP. TAUR

Esti plin de idei romantice. Lasa creativitatea sa-si urmeze cursul firesc si bucura-te de momente fierbinti impreuna cu partenerul de cuplu. Nu lasa alte chestiuni mai putin importante sa te distraga. Daca esti singur, te simti pregatit sa incerci din nou sa gasesti pe cineva special. Succes!

HOROSCOP. GEMENI

Iti gasesti linistea sufleteasca in bratele partenerului de viata. Comunicarea este la cote inalte. Puneti la cale planuri de renovare a casei sau intocmiti un buget pentru schimbarea locuintei. Daca esti singur si nu mai vezi clar situatia in care te afli, nu ezita sa le ceri sfatul prietenilor sau rudelor in care ai incredere. Te pot ajuta sa iei deciziile corecte!

