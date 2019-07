HOROSCOP. Ce vrea fiecare femeie în pat, în funcție de zodie. Femeia-Vărsător preferă originalitatea, cele din Pești trebuie stimulate vizual

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Esti curios sa stii pe ce butoane sa apesi ca sa o urci pe culmile placerii? Iata ce indicii iti da zodia in care s-a nascut.

HOROSCOP. Femeia Berbec

Aflata sub protectia lui Marte, zeul razboiului, femeia Berbec are inima de amazoana. Temperamentala si amuzanta, este o persoana independenta si provocatoare careia cu greu ii poti rezista. Este vibranta, ii place flirtul, are limba ascutita, rade tot timpul si este entuziasta.

Ce-o excita? Este o fire competitiva, asa ca o poti provoca la o lupta corp la corp sau o bataie cu perne. Surprinde-o cu o excursie la munte, in salbaticie, unde se poate dezlantui.

Pozitia preferata? Orice pozitie in care ea detine controlul.

HOROSCOP. Femeia Taur

Aflata sub patronajul lui Venus, femeia Taur este senzuala si sarmanta, o combinatie perfecta intre putere si vulnerabilitate. Stie ce vrea, insa nu este deloc obsedata sa si obtina acel lucru. Femeia Taur mai are o calitate: manuieste cu maiestrie cuvintele.

Ce-o excita? Invit-o la o cina romantica, un platou cu stridii, afrodisiace.

Pozitia preferata? Pozitia misionarului, care ii satisface nevoile vizuale.



HOROSCOP. Femeia Gemeni

Conduse de Mercur, femeile Gemeni sunt doritoare de conexiuni la nivel mental. Sunt atrase de barbatii inteligenti cu care pot discuta despre orice. Desi, din cand in cand, mai au stari proaste, femeile Gemeni sunt in general optimiste si jucause.

Ce-o excita? Sarut-o cat de des poti. Ii place la nebunie. Ii place spontaneitatea si abilitatea de a schimba rapid un plan, daca este nevoie

Pozitia preferata? 69. Iubeste sa primeasca si sa ofere placere in acelasi timp.

