HOROSCOP. Ce zodii înșală cel mai des? Berbecii caută aventura, Balanțele flirtează mult

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Ai gasit, in sfarsit, persoana cu care vrei sa traiesti fericit(a) pana la adanci batraneti. Astrologii au descoperit ca unele zodii sunt mai predispuse decat altele spre a insela. Iata cateva lucruri pe care ei ti le recomanda.

HOROSCOP. Berbec

Persoanele nascute sub zodia Berbecului sunt energice si in cautare de aventura. Daca nu gasesc acasa ceea ce au nevoie, pleaca in alta parte. Acorda-i atentie si afectiune si nu va dori sa paraseasca domiciliul conjugal.

HOROSCOP. Taur

Taurii sunt persoane foarte loiale si nu incalca un juramant decat daca are impresia ca celalalt a facut-o deja. Pentru a tine acasa un taur acorda-i atentie, fizica si emotionala, si fa mancare buna.

HOROSCOP. Gemeni

Persoanele nascute in zodia Gemenilor cauta stimulare intelectuala, conversatie, conectare cu partenerul. Daca insala, este mai mult ceva emotional decat la nivel fizic. Se pot angaja in relatii adulterine virtuale pe chat, email, site-uri de sex. Pentru a-l tine conectat, incearca sa vorbesti cat mai sexy.

