HOROSCOP. Ce zodii se căsătoresc în 2019

HOROSCOP. Anul 2019 este anul in care o poti lua de la capat. Uita de treburile uzuale, uita de cum stii sa faci totul – acest an este despre a ne scutura viata ca sa putem face mai mult din ce rezoneaza cu noi la nivel profund si personal.



HOROSCOP. Asta poate sa insemne sa iti parasesti o cariera, o reputatie, o relatie sau un mod vechi de a face lucruri pentru ceva ce simti ca iti aduce mai multa satisfactie emotionala.



Iata ce zodii se casatoresc in 2019.



HOROSCOP Berbec



Berbecii implicati in relatii de cuplu vor avea o dorinta foarte mare de a se aseza la casa lor. Cei singuri isi vor cauta, insa, fara succes, se pare, sufletul pereche, tot anul.



HOROSCOP Taur



Taurii se vor gandi de multe ori inainte de a lua decizia de a se casatori. Si vor face pasul doar daca au gasit motive serioase sa o faca.



HOROSCOP Gemeni



HOROSCOP. Gemenii se vor lasa ghidati de parteneri. Daca acestia vor face o propunere in sensul casatoriei, vor merge mai departe, daca nu, nu.



