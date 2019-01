HOROSCOP. Cea mai dificilă lună din 2019 în funcție de zodie. Care sunt cauzele!

foto: Pixabay.com

Toate previziunile astrologice dau anul 2019 ca fiind unul prosper. Jupiter in Sagetator va aduce beneficii majore tuturor zodiilor. 2019 este un an norocos, optimist si aventuros. Exista, insa, si coborasuri si provocari pe care nimeni nu le poate ocoli.

Iata care este cea mai dificila luna din 2019, in functie de zodie. Afla ce motive conduc la aceste dificultati. Aceste predictii nu trebuie sa te sperie, ci doar sa sublinieze un potential obstacol pe care, daca stii la ce sa te astepti, sa-l poti depasi mai usor.

Berbec – IULIE

Desi este luna lui Cuptor, nu caldura iti va produce probleme. Ci faptul ca Mercur isi incepe miscarea retrograda la inceputul lunii, ceea ce te va face si mai incapatanat. Pot aparea tensiuni si conflicte care sa te destabilizeze.

Taur – NOIEMBRIE

Luna plina din Taur va intensifica emotii care sa te dea peste cap. Atentie cum manageriezi relatiile, indiferent ca sunt romantice, amicale sau colegiale. Se anunta si cateva tensiuni la locul de munca. Pastreaza-ti calmul, luna decembrie va fi mult mai buna pentru tine.

Gemeni – FEBRUARIE

Un numar mare de planete intra in Pesti, ceea ce iti va creste starea de anxietate si confuzie. NU lua nicio decizie importanta. Exista riscul sa fii manipulate si sa nu faci ceea ce trebuie. Cere intotdeauna o a doua opinie in tot ce faci unei persoane in care ai maxima incredere.

