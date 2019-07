HOROSCOP. Cele mai bune locuri pentru amor în funcție de zodie. Gemenii preferă varietatea, Taurii vor lux

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Se spun atat de multe lucruri despre cum esti in functie de zodie. Ca esti optimist si energic, daca esti Gemeni, ca esti usor de influentat daca esti Rac, ca esti arogant si misterios daca esti Scorpion. Dar nu se vorbeste foarte mult despre latura ta sexuala, in functie de zodie.

HOROSCOP. De aceea, astrologul Alison Lessard, fondatoarea miscarii Cosmic Sex, a alcatuit pentru site-ul Bustle.com o harta complete in ceea ce priveste viata sexuala a zodiilor.

HOROSCOP. Iata care sunt cele mai bune locuri in care sa faci sex, in functie de zodia in care te-ai nascut.

HOROSCOP. Berbec: Oriunde, oricand, oricum

Berbecii sunt firi foarte directe (uneori chiar vulgare). Ei sunt manati de dorinta si actioneaza din instinct. Cand vine vorba despre sex, nu gandesc deloc, doar actioneaza. Pentru ei un quickie intr-un loc public, la restaurant sau la cinema nu sunt doar fantezii, ci experiente.

HOROSCOP. Taur: Oriunde, dar sa fie lux

Nici Taurii nu se dau la o parte de la aventuri amoroase. Singura lor “pretentie” este sa fie ceva luxos. Cina cu pretentii, parfumuri fine, muzica senzuala, asternuturi luxoase.

HOROSCOP. Gemeni: Varietate

Gemenii sunt un semn al curiozitatii si al comunicarii. Sunt fluturasii zodiacului. Vor varietate, de la mesaje deocheate la amor pe podeaua presarata cu perne, petale de trandafiri si alte accesorii. Pentru Gemeni, stimularea mentala, inovatia sunt foarte importante, pentru ca se plictisesc foarte repede.

