HOROSCOP. Cele mai rele femei din zodiac. Femeia Pești este clar regina dramei, Fecioarele sunt răutăcioase

HOROSCOP. Unde începe și unde se termină bunătatea sau ce defecte proeminente le fac pe unele native să fie mai rele decât altele? Iată care sunt cele mai rele femei din zodiac în funcție de semnul astrologic în care s-au născut.

HOROSCOP. Deosebit de razbunatoare, femeia Scorpion este fixata pe secrete, nu uita si iarta. Scorpioanca este suspicioasa, exploziva si obsedata de control pe toate planurile. isi satisface orgoliul umilindu-i pe ceilalti, iar o infrangere verbala din partea ei va fi mai rea decat o bataie crunta. Are un stil de a-si exprima parerile care iti strivesc personalitatea si iti distrug mandria. Extremista, nu rationala, femeia Scorpion nu face compromisuri si stie ca cea mai scurta cale spre inima unui barbat e prin cutia lui toracica. E manipulatoare si santajista si va face orice sa ajunga in varful piramidei. Traieste pentru scandal. Pe de alta parte, este o femeie increzatoare si rafinata, prietenoasa, dar totodata rezervata. Este empatica si ar merge pana in panzele albe pentru cei dragi. E o femeie care i-ar citi Biblia dracului si ala ar asculta-o. Iubirea care nu este reciprocă întotdeauna provoacă suferință. Din punct de vedere psihologic, femeile uneori suferă mai intens din iubire decât bărbații. Pentru a evita acest lucru este recomandat să știi inițial care este cheia spre inima bărbatului.

HOROSCOP. Femeia Pesti, bocitoare profesionista, se afla si ea printre cele mai „rele“ semne zodiacale. Cu o personalitate naiva si escapista, pestoaica este foarte promiscua, iar o relatie stabila nu o impiedica sa isi faca de cap. Se minte singura ca aventura din ziua respectiva este singura ei iubire adevarata, chiar daca focul pasiunii a tinut doar o ora. Pare o adevarata martira, complet neajutorata si nepamanteana, dar are structura de otel. Cand se enerveaza, ataca violent, dupa care se retrage in umbrele adancurilor. Adevarata ei vocatie este sa cicaleasca barbatul de langa ea si prefera sa isi planga de mila in loc sa discute rational. ii plac circul si certurile. Cu toate acestea, femeia Pesti este foarte altruista, devotata si intelegatoare. Simte nevoia sa ii salveze pe cei aflati la ananghie si este o romantica desavarsita, care are nevoie de un cavaler care sa o protejeze de lumea rea.

HOROSCOP.Fecioara este de obicei pisaloaga, critica, rautacioasa si carcotasa. Spune lucrurilor pe nume, este barfitoare, egocentrica si foarte usor de iritat. Obsedata de maruntisuri, are talent sa dea sfaturi pe care nu i le cere nimeni cu o autoritate si o viziune greu de tolerat. Femeia Fecioara este tipicara si obsedata de ordine si disciplina, desi de cele mai multe ori casa ei arata vraiste, ea fiind prea ocupata sa faca liste cu ce are de facut. Fecioara este foarte pisaloaga si inflexibila, mai ales cand este calcata pe nervi. Calitatile ei cele mai de pret constau in blandetea de care da dovada uneori si grija pentru cei din jur. E cu picioarele pe pamant si crede in dragostea adevarata.

HOROSCOP. Guvernata de Venus, zeita desfranarii si geloziei, femeia Taur este o supravietuitoare si o sa se razbune intr-un fel sau altul. E judecatorul si juriul celor care au ranit-o, iar sentinta o sa atarne deasupra capului lor tot restul vietii. Este capoasa, lipsita de orice ratiune si logica si va adopta intotdeuna pozitia victimei. Poate deveni violenta si infioratoare la nervi si se asteapta la supunere totala din partea celorlalti, fiind incapabila sa recunoasca atunci cand greseste. Totodata, este puternica, loiala si curajoasa. Cauta siguranta si nu este materialista, daca are o casa buna si toate cele necesare unui trai decent.

HOROSCOP. Este egoista si deseori actioneaza cu imaturitate, ghidata de egoul sau urias. Temperamentala, vanitoasa si impulsiva, nu suporta sa fie ignorata si va face orice sa atraga atentia, fiind fascinata de propria persoana. Are reactii violente si irationale si este ultracompetitiva in orice domeniu. Nerabdatoare, critica si geloasa din cale afara, vrea sa fie pe primul loc si e in stare de orice pentru a ajunge acolo. Puterea, statul social si banii sunt foarte importante pentru ea. Femeia Berbec este independenta, cinstita si mereu pusa pe distractie. Este o buna gospodina si un bun psiholog la nevoie.

HOROSCOP. Arivista, pompoasa si dominatoare, femeia Capricorn nu are viata personala, ci cariera, fiind obsedata de pozitii inalte. Serioasa si dogmatica, are aceeasi atitudine fata de sentimentalism ca dracu fata de tamaie. Este snoaba, se poarta deseori ca o diva razgaiata. Statutul social conteaza enorm pentru ea si o sa faca orice pentru asta, indiferent de pret si de sentimentele ei personale, fiind extrem de materialista. Cauta sa impresioneze pe oricine si infrumuseteaza adevarul. Este suparacioasa si nu raspunde bine la glume. Pretiozitatea ei i-a conturat maniere perfecte. Are mult bun simt si poate fi deschisa sau rezervata, in functie de situatie.

