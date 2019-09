HOROSCOP chinezesc pentru luna septembrie. Șobolanii trebuie să fie înțelegători, Tigrii sunt calmi și diplomați

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc pentru luna SEPTEMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant, ofera fiecarei zodii chinezesti mesaje intelepte, cu talc si semnificatii folositoare. Exista auspicii de energii pamantesti si ceresti ce influenteaza fiecare zodie chinezeasca, iar inteleptii ce le interpreteaza ne ofera sfaturi pretioase si avertizari acolo unde este cazul.

HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac au similitudini cu cele 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



HOROSCOP. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal. Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.

HOROSCOP ȘOBOLAN

HOROSCOP Daca poti practica arta diplomatiei acasa si la munca, vei avea o luna septembrie tacuta si linistita. Energiile senine ale Pamantului orbiteaza pentru a linisti orice potentiale conflicte. Totusi, va trebui sa arati intelegere cand cineva vine sa-ti ceara sfatul, fara sa incepi sa-l judeci sau sa-l critici pentru greselile facute. Este, de asemenea, un moment excelent sa iti faci timp si pentru putina pasiune. Daca esti singur, sunt sanse mari sa incepi o relatie.

HOROSCOP BIVOL

HOROSCOP Spune clar ce ai de spus in aceasta luna septembrie. Oamenii au nevoie de claritate si nu de incertitudini. Prima jumatate a lunii este posibil sa o dedici unor sarcini casnice si obiective de la locul de munca. Daca studiezi, nu uita sa te pui la punct cu programul cursurilor, s-ar putea sa le incurci intre ele. Dar, in acelasi timp, fa-ti timp si pentru relaxare. Pot aparea cateva situatii personale sau romantice de care trebuie sa te ocupi. Daca esti singur, arata ca iti pasa si totul va fi bine.

HOROSCOP TIGRU

HOROSCOP Luna aceasta te poti dovedi un adevarat maestru spiritual pentru cineva apropiat care are nevoie de ghidarea ta in a intelege cum trebuie sa reactioneze si sa se comporte intr-o anumita situatie. Pastreaza-ti calmul, fii bland si diplomat. Spre jumatatea lunii, se anunta multa distractie, iar daca esti singur, sunt sanse mari sa incepi o relatie noua. La locul de munca pot aparea cateva sarcini in plus sau responsabiltati noi acasa.

