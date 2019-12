HOROSCOP chinezesc săptămâna 10 - 15 decembrie 2019. Șobolanii trebuie să evite să ceară favoruri, Tigrii e bine să fie ezitanți

HOROSCOP Iata zodiacul chinezesc pentru saptamana 10-15 DECEMBRIE 2019 din anul chinezesc guvernat de Mistretul de Pamant. Anul Mistretului va tine pana pe 25 ianuarie 2020 cand va fi inlocuit cu cel al Sobolanului de Metal.



HOROSCOP Anul Mistretului de Pamant este un an bun pentru toti : un climat excelent pentru afaceri, iar tot ce tine de industrie va prospera. Oamenii se vor simti mai liberi, mai usurati, iar atitudinea politicoasa a Mistretului va genera sentimentul bogatiei. Dar, in ciuda acestor aspecte favorabile, va exista si o urma de ezitare, sovaiala, de indoiala in fortele proprii.



HOROSCOP ȘOBOLAN



HOROSCOP Nu este o saptamana buna sa ceri un favor nimanui, deci ca de obicei iti vei aborda provocarile si sarcinile de unul singur. Dar macar vei face totul foarte bine, tot ca de obicei. Fii prudent cand vine vorba de a solutiona unele probleme cu copiii sau cu membri de familie. In weekend, vei vedea incotro se indreapta o relatie importanta pentru tine.



HOROSCOP BIVOL

HOROSCOP Ai nevoie sa adopti o atitudine mai pozitiva in afacerile tale, in ce studiezi sau in cariera pe care o ai. Si asta indiferent cine ce are de spus. Tu stii cand lucrurile sunt bune. Din punct de vedere creativ, vei fi in curand in varf, deci este timpul sa te implici in noi proiecte creativa sau sa ajuti alti oameni in munca lor de design. Nu te grabi prea mult in weekend ca sa savurezi clipe relaxante.



HOROSCOP TIGRU



HOROSCOP Incetineste un pic ritmul si gandeste atunci cand in fata ta se prezinta o decizie de luat. Daca incerci sa iti grabesti alegerile vei sfarsi dand inapoi si construind scuze. In preajma mijlocului saptamanii, va fi necesar sa spui cuiva apropiat adevarul despre actiunile sale asupra ta. Acest lucru nu ii va fi pe plac dar rezultatele vor fi bune. In weekend, prioritatea sa iti fie iubirea si aspectele de familie.



