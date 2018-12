HOROSCOP CHINEZESC săptămăna 31 decembrie 2018 – 6 ianuarie 2019. Primul mesaj înțelept chinezesc din 2019!

HOROSCOP. Iata zodiac chinezesc pentru saptamana 31 DECEMBRIE 2018 – 6 IANUARIE 2019, prima saptamana a anului 2019 cat timp este inca Anul Chinezesc 2018 ce a inceput pe 16 februarie 2018 si care tine pana pe 4 februarie 2019. Acesta este guvernat de Cainele de Pamant iar anul 2019 va fi anul Mistretului de Pamant .Iata proaspatul Zodiac Chinezesc 2019, ce aduce anul Mistretului de Pamant pentru toate zodiile!



HOROSCOP. Zodiacul chinezesc exista de mii de ani si este o sursa de mare incredere de informatie respectata in Orient. Cele 12 animale din acest zodiac sunt similare celor 12 semne din horoscopul vestic dar sunt determinate de anul chinezesc in care te-ai nascut precum si interpretarii asiatice.



HOROSCOP. Anul 2018 al Cainelui de Pamant este un an in care dorim sa ne relaxam mai mult, fara ca cinicul Caine sa ne transmita griji suplimentare prin forta sa. Vom simti in acelasi timp si ochiul vigilent al Cainelui care este forta principala in pastrarea linistii si ordinii, urmarindu-ne peste tot. In afara acestui sentiment de neliniste nu exista niciun alt motiv de alarmare. Putem sa ne desfasuram afacerile mai departe pentru ca va sta mereu de paza Cainele. Anul acesta va aduce pentru toti o mare doza de integritate in intentiile noastre si ne va face sa actionam cu mai multa incredere. Nimic nu ne va ingrijora atata vreme cat vom ramane pe calea ce dreapta.



HOROSCOP. Iata care este cel mai important mesaj pentru zodia ta pentru saptamana 31 DECEMBRIE 2018 – 6 IANUARIE 2019, conform intelepciunii chinezesti.



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Sobolan



HOROSCOP. Fa planuri atente si chibzuite si vei avea zile excelente de Nou An. Fii atent in mod particular la nevoile oamenilor ce inseamna mult pentru tine si totul va fi bine. Dupa Revelion te vei ocupa de anumite ape tulburi din familie. Vei reusi fiind plin de compasiune si atentie.



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Bivol



HOROSCOP. Pregateste-ti din timp tot ce tine de petrecerea de Revelion si apoi vei fi liber sa te bucuri de sarbatorile acestor zile. Cei singuri sa profite de ocaziile sociale ivite pentru ca energiile pamantesti orientate spre romantism circula si in preajma lor. Dupa Revelion, cei dragi si apropiati vor avea nevoie de atentia ta. Asigura-te ca nimeni nu se simte dat la o parte.



HOROSCOP. Zodiac chinezesc saptamanal Tigru



Asteapta-te la vizitatori neasteptati si la provocari care sa iti tulbure serenitatea. Mentine-ti starea de spirit calma si vei iesi triumfator si fericit din tot. Dupa Revelion, aspectele de familie vor avea nevoie de focusul tau si de abilitatile tale de a aduce pacea. Apoi, concentreaza-te pe partenerul amoros si dedica timp proiectelor romantice. Permite weekendului sa fie asa cum este, fara mari planuri. Este un timp pentru liniste si refacere.



