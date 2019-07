HOROSCOP. Chiron în Berbec pentru fiecare zodie în parte. Berbecii au energia să fie creativi, Taurii exprimă emoții

HOROSCOP. Sa vedem ce aduce tranzitul retrograd al lui Chiron in Berbec pentru fiecare zodie.



HOROSCOP BERBEC Chiron va stationa retrograd in zodia ta si probabil ca vei revizita acele situatii care te-au facut sa te simti vulnerabil in trecut. Dar esti ajutat de Marte care este in Leu si in sectorul tau de creativitate, romantism si adevar individual, deci vei avea energia de a te simti expresiv si chiar sa incepi o poveste pasionala de amor, fara vechile rani pe care le purtai cu tine. mai important, vei experimenta puternice noi inceputuri pentru fundatia ta emotionala, dinamica de familie, cariera si in general simtul autoritatii tale.



HOROSCOP TAUR Chiron va stationa retrograd in sectorul tau secretos al inchiderilor de vechi situatii si al karmei, deci este corect de afirmat ca anumite lucruri care iti stau pe piept vor iesi pentru a fi rezolvate. Ajutorul il vei primi din partea lui Venus care va fi in sensibilul Rac si in sectorul tau de comunicare, deci te vei simti liber sa te exprimi in special cand este vorba de lumea ta emotionala. Mai important, intregul context dat de Chiron si eclipse iti va aduce o schimbare in mediul imediat, in filozofia personala si automat in perspectiva generala asupra vietii.



