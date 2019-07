HOROSCOP. Chiron retrograd în acțiune. Cum sunt influențate zodiile?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Chiron, micutul asteroid vindecator de rani, este in miscare retrograda in Berbec, asa cum am scris aici. Chiron este “responsabil” cand te simti ranit, rusinat sau inconfortabil.

HOROSCOP. Acum, cand Chiron este in Berbec, sentimente de ruptura, disconfort vin tocmai din baza a ceea ce esti (Berbecul este semnul identitatii). Practic, Chiron in Berbec te face sa te simti ca si cand ceva e in neregula cu tine.

Dar Chiron ofera si posibilitatea de a vindeca. Aceste sentimente sunt, de fapt, simptomele vindecarii. Ceva dinlauntrul tau s-a rupt, dar in curand va interveni si vindecarea.

HOROSCOP. Sa spunem ca ai o infectie la un picior, pe care o tratezi cu antibiotic. Dupa doua sau trei zile incepi sa te simti rau. De ce? Antibioticele au anihilat infectia, dar corpul tau incepe sa se ocupe de toxine si agentii patogeni distrusi. Corpul tau este suprasolicitat, de aceea te simti rau. Dar este o stare de rau temporara, un semn ca tratamentul a avut succes, chiar daca tu nu te simti asa.

HOROSCOP. In acelasi fel, este foarte important sa scoti la lumina ceea ce este “gresit”, reprimat sau de neacceptat la tine, astfel incat sa te poti confrunta cu aceste lucruri si sa te poti vindeca. Dar pentru asta trebuie sa aduci la suprafata, odata cu ele, si durerea.



HOROSCOP. Daca ingropi aceste sentimente, astfel incat sa nu mai simti durerea, vei incepe o disociere de tine insuti. Cu timpul, aceste lucruri pe care nu le accepti se vor face din ce in ce mai mari si vor deveni din ce in ce mai puternice. Ele vor crea un nou organism. Umbra ta. Si, fara sa realizezi, vor fi doua persoane “Tu acceptabil” si “Tu inacceptabil”.

Vor fi doi oameni care impart acelasi corp, fara comunicare intre ei. In cazul cel mai bun se vor ignora reciproc. In cazul cel mai rau se vor lupta. Nu poti fi decat un singur om. Ori “Tu acceptabil” ori “Tu inacceptabil”. Si asa apar bolile, fie ca sunt ele fizice, emotionale sau spirituale. De fapt, este vorba despre un conflict intre doua entitati care fac parte din tine.

Da, tratezi boala cu diverse medicamente, insa tu ai creat aceasta “entitate inamica”. Boala va intra in remisie, dar “inamicul” va iesi din nou la lumina daca nu-l vindeci. Nu-l poti “omori” cu pastile.

