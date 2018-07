HOROSCOP. Cinci curiozități amuzante despre fiecare zodie. Ți se potrivesc descrierile?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Daca ai simtul umorului, citeste in continuare. Iata 5 curiozitati amuzante despre fiecare zodie. Ti se potrivesc descrierile?

HOROSCOP. Berbec. Fiecare al treilea cuvant care iese din gura Berbecului este EU. Cand un Berbec spune ca va face un lucru, il va face. Dar de cele mai multe ori fac fara sa anunte, dar si fara sa gandeasca. Ar fi bine sa taci cand un Berbec a facut ceva gresit. Altfel vei declansa apocalipsa. Ii va lua mai mult timp sa se hotarasca ce mananca la pranz decat sa ia o decizie care ii va schimba viata. Vrei sa faci copil cu un Berbec? Foarte bine, vei avea de crescut doi! Adica si pe el.

HOROSCOP. Taur. Taurii pot fi foarte lenesi. De fapt, sunt lenesi mai tot timpul. Taurii iubesc natura. Cand sunt in natura le place sa leneveasca. Rabdarea Taurului este inepuizabila. Nu se plictisesc facand nimic. Taurii nu renunta la o relatie romantica. O despartire inseamna un nou inceput. Cine are timp de altceva? Taurii iubesc lucrurile simple in viata: sa manance, sa bea si sa doarma.

HOROSCOP. Gemeni. Gemenii sunt deseori acuzati ca se plictisesc repede. Adevarul este ca o singura clipa in care nu fac nimic starneste o adevarata isterie. Gemenii stiu cum sa se adapteze. Stiu cum sa imbine perfect casnicia cu perioadele in care sunt “singuri”. Gemenii sunt foarte buni sa faca mai multe lucruri deodata, dar sunt si mai buni la a nu termina niciunul dintre lucrurile incepute. Gemenilor le place sa colecteze informatii. Nu conteaza daca nu te intereseaza ultimele barfe despre Kim Kardashian. E problema ta, nu a lor. Contrar a ceea ce se spune, Gemenii n-au doua fete. Au mai multe!

