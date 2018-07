HOROSCOP. Cine sunt cei mai buni soți din zodiac? Unde te clasezi?

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Unele zodii sunt de casa, in timp ce altele refuza sa-si ia angajamentul. Tu de care parte a baricadei te afli? Verifica aici!

Acestia sunt cei mai buni soti ai zodiacului, in ordine inversa.



HOROSCOP. 12. Sagetator

Sagetatorul este asociat cu infidelitatea, gratie spiritului sau aventuros. Sagetatorului ii place aventura, ii place sa calatoreasca, sa citeasca si sa fie liber. Sagetatorii nu sunt soti dezastruosi pentru ca sunt oameni rai. Ci mai degraba, se hotarasc mai greu sa-si asume responsabilitati si sa isi ia angajamente.



HOROSCOP. 11. Varsator

Varsatorii sunt persoane hotarate si ambitioase, ceea ce ii face parteneri mai dificili. Petrec foarte mult timp dedicandu-se muncii lor. Se simt foarte bine in casnicii cu parteneri la fel de ambitiosi ca si ei.



HOROSCOP. 10. Taur

Taurul este foarte incapatanat. Fie se face ca el, fie renunta. In plus, are standarde foarte ridicate si cu greu accepta pe cineva care nu face fata rigorilor sale. Altfel, taurii sunt soti iubitori si loiali.



HOROSCOP. 9. Leu

Leii sunt persoane iubitoare si dragastoase, gata oricand sa-si arate sentimentele. Insa, ca sa ajungi la inima lor trebuie sa treci o multime de teste. Cateodata devin agresivi si greu de multumit. Nu e usor sa le fii alaturi.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.