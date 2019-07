HOROSCOP. Cine te iubește în funcție de zodie. Berbecii sunt rețeta sigură, atenție la Gemeni!

HOROSCOP. Nu toti oamenii sunt sinceri atunci cand isi exprima sentimentele. Cum astrologii au alcatuit o lista cu calitatile si defectele fiecarei zodii in parte, iata care sunt cele mai sincere zodii.



HOROSCOP BERBEC Cand un Berbec iti spune ca te iubeste, fii sigura ca asa este. Berbecii cauta iubirea, iar cand o gasesc si-o exprima fara teama.



HOROSCOP TAUR Taurii nu sunt maestri ai vorbelor, insa isi demonstreaza iubirea prin fapte. Daca te-a dus sa-i cunosti parintii, fii sigura ca are intentii serioase.



HOROSCOP GEMENI Pentru Gemeni, banii sunt viata. Iar daca iti da bani atunci cand ii ceri, inseamna ca te iubeste foarte mult. Te-a analizat de multa vreme si din moment ce ti-a dat bani, inseamna ca are incredere mare in tine.



Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.